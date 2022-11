Istinske slobode medija ne može biti bez hrabrih novinara

Podgorica, (MINA) – Istinske slobode medija ne može biti bez hrabrih i odvažnih novinara, koji su spremni da maksimalno doprinesu otkrivanju i suočavanju sa svim društvenim anomalijama, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je čestitala ovogodišnjim dobitnicima nagrada Evropske unije (EU) za istraživačko novinarstvo Mihailu Jovoviću, Đurđi Radulović, Marku Vešoviću i Vladimiru Otaševiću, koje su im uručene na Medijskoj konferenciji EU i Zapadnog Balkana.

Đurović je rekla da istinske slobode medija ne može biti bez hrabrih i odvažnih novinara, koji su spremni da daju maksimalan doprinos otkrivanju i suočavanju sa svim društvenim anomalijama, kojih je u prethodne tri decenije bilo mnogo.

„Nažalost, i dalje nosimo teret ubistava, ranjavanja i napada na novinare“, navela je Đurović na Tviteru /Twitter/.

Ona je kazala da su zbog toga ovakve nagrade, koje dolaze van Crne Gore, posebno podsticajne za sve istraživačke novinare, kao i mlade ljude koji imaju želju da se bave tim poslom.

„Uz zahvalnost za sve što ste uradili da borba za istinu, pravdu i demokratiju dobije smisao, ohrabrujem vas da nastavite da radite sa istom voljom i nesmanjenim intenzitetom“, poručila je Đurović.

To je, kako je istakla, nasušna potreba crnogorskog društva.

