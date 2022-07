Ispred lokala u Kolašinu aktivirana eksplozivna naprava

Podgorica, (MINA) – Eksplozivna naprava aktivirana je rano jutros u Ulici generala Anđelića u Kolašinu, a u incidentu nije bilo povrijeđenih.

Iz Operativno-komunikacionog centra (OKC) Uprave policije saopšteno je da se eksplozija dogodila u dva sata i 55 minuta, ispred ugostiteljskog objekta „Balkan“.

„Na objektu je pričinjena materijalna šteta“, kazali su iz OKC-a.

