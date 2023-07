Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete investiraće 300 hiljada EUR u analizu stanja školske infrastrukture, i time postaviti bolje osnove za planiranje ulaganja u obrazovanje, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović je, na konferenciji za novinare kojom je obilježen početak realizacije projekta “Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture Crne Gore sa preporukama za unapređenje”, kazao da su krenuli u mapiranje školske infrastrukture.

“Mi ćemo tačno znati koja vrsta ulaganja nam je potrebna i u kojim djelovima Crne Gore. To smatramo u ovom trenutku najznačajnijim korakom koji Ministarstvo prosvjete izvodi sa svojim partnerima”, rekao je Vojinović.

On je kazao da su za sada, za potrebe tog projekta, izdvojili 300 hiljada EUR.

“A planiramo da, sa nekim većim iznosom od ovoga, nastavimo sa procesom mapiranja školske infrastrukture. To automatski znači poboljšanje uslova našeg obrazovnog sistema”, naveo je Vojinović.

Šefica regionalne Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) Mikela Telatin navela je da je toj agenciji bitno da sarađuju sa Ministarstvom prosvjete, kako bi zajedno obezbijedili bolji kvatitet obrazovanja za djecu u Crnoj Gori.

“I naravno, cilj nam je da sarađujemo sa UNICEF-om koji se brine da svako dijete u Crnoj Gori ima jednak pristup obrazovanju na kvalitetan način”, dodala je Telatin.

Kako je navela, projekat je veoma važan s aspekta postizanja ciljeva održivog razvoja, a UNOPS se raduje predstojećim rezultatima i saradnji sa međunarodnim i nacionalnim partnerima.

Zamjenica šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori Sabina Žunić rekla je da UNICEF pozdravlja odluku Ministarstva prosvjete da investira 300 hiljada EUR u analizu stanja školske infrastrukture, na osnovu koje će u budućnosti uložiti dodatna sredstva, kako bi se infrastruktura unaprijedila.

“Vjerujemo da će analiza doprinijeti još efikasnijem i transtprentijem finansiranju obrazovne reforme u Crnoj Gori. Radujemo se što ćemo biti članovi Upravnog odbora projekta i nastavljamo da zagovaramo povećanje ulaganja sredstava u reformu obrazovanja u Crnoj Gori“, zaključila je Žunić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS