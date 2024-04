Investicije u djecu ubrzaće ispunjavanje kriterijuma za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Investicije u djecu ubrzaće ispunjavanje kriterijuma za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), poručeno je sa sastanka ministra finansija Novice Vukovića sa šefom predstavništva UNICEF-a, Huanom Santanderom.

Vuković se danas sastao se Santanderom, koji završava svoj mandat u Crnoj Gori, i zahvalio mu na izvanrednom doprinosu koji je dao na čelnoj poziciji UNICEF-a u Crnoj Gori.

Santander je, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, kazao da je Vlada najveći i najvažniji investitor u obrazovanje, zdravstvo, socijalnu i dječju zaštitu.

Prema njegovim riječima, budućnost djece Crne Gore, prije svega, zavisi od odluka Vlade da dovoljno sredstava iz državnog budžeta ulaže u te oblasti − za djecu i porodice.

„Investicije u djecu ubrzaće ispunjavanje kriterijuma za članstvo Crne Gore u EU“, kazao je Santander.

Vuković je rekao da je u fokusu Vlade upravo adekvatno kreiranje socijalne politike, odgovarajuća socijalna zaštita i racionalna raspodjela sredstava po tom osnovu.

„Naglasio je i da će Ministarstvo finansija prilikom planiranja budžeta za 2025. godinu, poseban akcenat staviti i na takozvani dječiji budžet“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je saopšteno da će uskoro biti imenovan novi šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

U međuvremenu će, kako se navodi, tim UNICEF-a predvoditi Sabina Žunić, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

„Santander će rad u UNICEF-u nastaviti na poziciji zamjenika direktora za javna partnerstva, u sjedištu tee organizacije u Njujorku“, dodaje se u saopštenju.

