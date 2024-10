Intenzivnija saradnja mladih ključna za prevazilaženje izazova

Podgorica, (MINA) – Intenzivnija saradnja mladih u regionu ključni je korak ka pomirenju i prevazilaženju izazova današnjice, poručeno je sa Foruma mladih Zapadnog Balkana u Berlinu.

Na Forumu je saopšteno da, osim težnji ka evropskim integracijama i većoj demokratizaciji regiona, mlade na Zapadnom Balkanu povezuju i zajednički problemi.

Forum je, kako su naveli iz Representa, organizovala Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), Njemačko-francuska mreža mladih (OFAJ DFJW) i neprofitna asocijacija Burger Europas, a pod okriljem Samita Berlinskog procesa.

“Poseban fokus ovogodišnjeg Foruma bio je na obilježavanju desetogodišnjice Berlinskog procesa, što je bila prilika da se učesnici osvrnu na do sada postignute rezultate i sagledaju buduće korake u cilju daljeg unapređenja saradnje mladih u regionu”, kaže se u saopštenju.

Generalni sekretar RYCO-a Albert Hani rekao je da se kroz Berlinski proces, kao platfromu saradnje, uradilo mnogo u proteklih deset godina, ali da su mladi zapravo pokretačka snaga tog procesa.

„Vi ste arhitekte budućnosti i glas promjene. Vaša energija, kreativnost i odlučnost inspirišu sve nas da težimo boljem i prosperitetnijem regionu“, kazao je Hani.

On je pozvao odgovorne u regionalnim i evropskim institucijama da pruže još snažniju podršku u cilju aktivnijeg uključivanja mladih u procese donošenja odluka, podspješivanja saradnje i prevazilaženja problema prošlosti.

“Stavljajući mlade u prvi plan, radimo na stvaranju uslova za napredak regiona i okruženje u kojem su mladi ljudi sa Balkana rame uz rame sa svojim vršnjacima iz zemalja Evropske unije (EU)“, rekao je Han.

Direktor za Zapadni Balkan u Federalnom ministarstvu vanjskih poslova Njemačke, Michael Reiffenstuel, istakao je važnost Berlinskog procesa, naročito u dijelu približavanja Zapadnog Balkana EU.

„Saradnja se odvija, kako unutar samog regiona, tako i u dijelu povezivanja sa evropskim zemljama, i to vidimo na planu trgovine, razmjene i interakcije“, kazao je on.

Ministar sporta i mladih Crne Gore Dragoslav Šćekić istakao je da se ulaganjem u mlade direktno doprinos jačanju demokratije i podizanju standarda, jer su nove generacije kreativna i stvaralačka energija koja donosi novu vrijednost.

Navodi se da je prvi dan Foruma mladih Zapadnog Balkana završen izložbom pod nazivom SIX STEPS UP, koja je obuhvatila portrete šest mladih ljudi iz regiona praćene pričom o ličnom pogledu na saradnju mladih u regionu.

Dodaje se da je fokus drugog dana Foruma bio na RYCO strateškom pristupu izgradnji mira i pomirenja na Zapadnom Balkanu, razmjeni dosadašnjih iskustava i planiranim ciljevima za naredni trogodišnji period.

U saopštenju se navodi da je Forum bio prilika da se najavi otvaranje šestog otvorenog poziva za finansiranje predloga organizacija civilnog društva u regionu, u cilju pružanja novih mogućnosti za saradnju i mobilnost mladih.

Forum mladih Zapadnog Balkana organizuje se u kontinuitetu od 2021. godine, u okviru Samita Berlinskog procesa, i događaj predstavlja jedinstvenu platformu za direktno uključivanje i povezivanje mladih, kao i profesionalaca koji rade u sektoru mladih na regionalnom i evropskom nivou.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS