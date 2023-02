Institucije da se izjasne da li Spajić može biti predsjednički kandidat

Podgorica, (MINA) – Institucije treba da se izjasne da li u pravnom smislu lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić može biti predsjednički kandidat, rekao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković.

On je kazao da je, nakon svih informacija posljednjih dana, jasno da Spajić posjeduje srpsko državljanstvo.

“Zbog toga je neophodno da se institucije izjasne da li u pravnom smislu Spajić može biti predsjednički kandidat”, naveo je Bošković na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da je, nakon današnje objave pasoša, jasno da je Spajić nepodoban da bude kandidat zbog, kako je rekao, brutalne obmane javnosti.

“Čovjek koji laže za stanove, kuće, prebivalište i državljanstvo ne može biti predsjednik Crne Gore”, naveo je Bošković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS