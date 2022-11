Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) i pozvao je nadležne institucije da odlučno adresiraju sve oblike nasilja nad ženama i da štite njihov fizički i psihički integritet.

“Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – kojim je juče počelo obilježavanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, pozivamo nadležne institucije da odlučno adresiraju sve oblike nasilja nad ženama i štite fizički i psihički integritet žena”, kazali su iz CGO-a.

Oni su na Tviteru /Twitter/ rekli da na ugrožen položaj žena u crnogorskom društvu ukazuje i njihovo istraživanje iz oktobra ove godine, prema kojem se među grupama najviše izloženima diskriminaciji pozicioniraju žene.

Kako su podsjetili, to istraživanje je pokazalo i da više od 86 odsto ispitanika smatra da je nasilje nad ženama u Crnoj Gori djelimično ili veoma prisutno.

“Prethodnu godinu obilježio je rast broja ubistava žena koje su prijavile nasilje, naglašena mizoginija i govor mržnje u javnom prostoru, a što je često pratila pasivnost institucija i izostanak prepoznavanja hitne potrebe da se reaguje i pruži djelotvorna podrška ženama”, rekli su iz CGO-a.

