Injac: Sve raspoložive ekipe na Gorici, stigla pomoć sa Cetinja i iz Danilovgrada

Podgorica, (MINA) – Sve raspoložive ekipe Službe zaštite i spašavanja gase požar na brdu Gorica, a u pomoć su im pristigle i kolege sa Cetinja i iz Danilovgrada, kazala je gradonačelnica Podgorice Olivera Injac.

Prema njenim riječima, ekipe Službe zaštite i spašavanja su odmah su po dobijanju informacije o izbijanju požara izašle na teren i od tog momenta se bore sa vatrom koja je zahvatila dio Brda Gorica prema Zagoriču.

„Na poziv naše Službe, odmah su pristigle i ekipe sa Cetinja i iz Danilovgrada. Na terenu su i ekipe „Puteva” i „Zelenila“ i činimo sve da lokalizujemo požar u što kraćem roku“, navela je Injac u saopštenju.

Ona je zahvalila građanima koji pomažu u gašenju požara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS