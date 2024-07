Inicirali propisivanje krivičnog djela napad na prosvjetne radnike

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) iniciralo je razradu krivičnopravnih normi koje se odnose na zaštitu od napada na prosvjetne radnike, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz MPNI su rekli da su s ciljem osnaživanja položaja prosvjetnih radnika u društvu i stvaranja sigurnijeg ambijenta u obrazovno-vaspitnim ustanovama, uz podršku Ministarstva pravde inicirali da Vlada pokrene inicijativu za dodatnu analizu i uvođenje novih krivičnih djela za napade na osobe koja obavljaju obrazovno-vaspitnu djelatnost u Krivični zakonik.

„Prepoznajući radne aktivnosti prosvjetnih radnika kao djelatnost od javnog značaja, uvođenjem novog krivičnog djela napada na lica koja obavljaju obrazovno-vaspitnu djelatnost u Krivični zakonik, ostvarila bi se zaštitna funkcija krivičnog prava“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da bi se ona ogledala, prije svega, kroz generalnu prevenciju, odvraćanje potencijalnih počinilaca od napada, ali i propisivanje strožih krivičnih sankcija počiniocima.

„Realizacija te inicijative doprinijela bi stvaranju ambijenta u kome će svaki pojedinac u obrazovno-vaspitnoj djelatnosti osjetiti veću sigurnost u obavljanju posla kao i institucionalnu zaštitu“, rekli su iz MPNI.

Oni su kazali da bi se, takođe, na ovaj način i sami prosvjetni radnici podstakli da krivična djela kojima se ugrožava njihov integritet redovno prijavljuju nadležnim organima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS