Inicijativa za unapređenje Predloga zakona o sprečavanju korupcije

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) uputila je predsjedniku Skupštine inicijativu za unapređenje Predloga zakona o sprečavanju korupcije u kojoj je, između ostalog, ukazano na članove tog akta koji se odnose na pristup računima javnih funkcionera kod kreditnih i drugih finansijskih institucija.

Iz Agencije su naveli da je Vlada taj Predlog zakona dostavila Skupštini 30. maja.

“Agencija je u inicijativi ukazala na manjkavosti i nedostatke pojedinih zakonskih rješenja, u cilju usvajanja zakona koji će biti snažan alat u prevenciji i suzbijanju korupcije”, kaže se u saopštenju.

ASK je, kako se navodi, ukazao na članove Predloga zakona koji se odnose na pristup računima javnih funkcionera kod kreditnih i drugih finansijskih institucija, kategorizaciju javnih funkcionera.

Dodaje se da je ukazano i na mjesečni dodatak na zaradu zaposlenih u Agenciji, kao i na relevantne odredbe iz oblasti integriteta i postupanja po prijavama zviždača.

“Prema mišljenju Agencije, pojedina predložena zakonska rješenja, osim što nijesu u funkciji unapređenja zakonskog okvira, nijesu usklađena ni sa relevantnim međunarodnim standardima, kao ni sa preporukama eksperata Savjeta Evrope”, kaže se u saopštenju.

Iz ASK su kazali da ostaju posvećena procesu izrade Zakona o sprečavanju korupcije kao krovnog propisa na kojem se temelji njen rad, posebno imajući u vidu praktično iskustvo sakupljeno u njegovoj osmoipogodišnjoj primjeni.

“Kako bi, u krajnjem, dobili kvalitetan zakonski tekst, usaglašen sa međunarodnim standardima i rasterećen normativnih korupcijskih rizika”, dodaje se u saopštenju.

