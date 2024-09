Imovinu nije prijavilo 236 policijskih službenika

Podgorica, (MINA) – Obavještajni podaci i finansijske istrage upućuju na to da u Crnoj Gori postoje bivši, ali i aktivni policijski službenici, čija je imovina višestruko veća od one koju bi mogli opravdati, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je u intervjuu televiziji Vijesti kazao da je u zakonskom roku, do 31. jula, imovinske kartone predalo preko 3,4 hiljade policijskih službenika, dok njih 236 to nijesu učinili.

“Jedno od najvećih dostignuća ovog menadžmenta Ministarstva unutrašnjih poslova jeste što smo nakon duže od deset godina, a za svega šest mjeseci, uspjeli da stvorimo uslove za kontrolu imovine i životnog stila, a samim tim i čišćenje bezbjednosnog sektora od korumpiranih policijskih službenika”, rekao je Šaranović.

Prema njegovim riječima, obavještajni podaci i započete opsežne finansijske istrage upućuju na to da postoje i bivši, ali i aktivni policijski službenici, čija je imovina višestruko vrjednija od one koju bi mogli opravdati.

“Neki od tih postupaka bez dileme vode do javnosti dobro poznatih kompanija i imena. Siguran sam da onog trenutka kada ti postupci budu okončani, da kod određenih imena neće biti iznenađenja, a potpuno je jasno da za takve u službi više neće biti mjesta”, kazao je Šaranović, prenosi portal Vijesti.

Na pitanje šta je sa onima koji nijesu predali imovinske kartone, Šaranović je podsjetio da je zakonski rok bio 31. jul.

“Zakonom su propisane sankcije za nepodnošenje imovinskog kartona i nedostavljanje tačnih podataka, a najteža od tih sankcija je prestanak radnog odnosa”, naveo je Šaranović.

Na pitanje o statističkim podacima u vezi sa organizovanim kriminalom, Šaranović je rekao da je od početka godine procesuirano skoro 600 članova visokorizicnih organizovanih kriminalnih grupa i se njima povezanih osoba, a koji su vršili razna krivična djela iz oblasti teškog i organizovanog kriminala.

“Kada su u pitanju ubistva, od početka godine je registrovano osam, od čega tri kao posljedica obračuna organizovanih kriminalnih grupa, nula slučajno ubijenih, a registrovano je i 35 ubistava u pokušaju”, naveo je Šaranović.

Kako je dodao, svako od njih je rasvijetljeno, a rasvijetljena su i dva ubistva i četiri ubistva u pokušaju iz prehodnog perioda.

“Mnogo toga govore uporedni podaci. Za četiri godine vlade Duška Markovića broj ukupno ubijenih je 93 lica, od čega 42 lica u kriminalnim obračunima, a u tim kriminalnim obračunima je šest lica slučajno ubijeno”, rekao je Šaranović.

Prema njegovim riječima, od 2020. godine, ukupan broj ubijenih je 26, od čega je sedam ubijeno u kriminalnim obračunima, a nema slučajno ubijenih.

“Imamo pad ukupnog broja ubijenih za 72 odsto. Za 30 godina bivše vlasti ubijeno je čak 711 lica, a 82 ubistva su nerasvijetljena”, ukazao je Šaranović.

Kako je dodao, potpuno je jasno da se tako nešto više nikada ne smije dogoditi.

Na pitanje o privrednom kriminalu Šaranović je rekao da je od početka godine registrovano 427 djela ekonomskog kriminala, zbog čega je podnijeta 321 krivična prijava protiv 380 fizičkih i 29 pravnih lica.

“A procijenjena materijalna šteta je na iznos veći od 603 miliona EUR”, rekao je Šaranović.

On je istakao da nikada bolji rezultati u borbi protiv svih oblika kriminala, a naročito ekonomskog, šalju jasnu poruku da više nema selektivnosti u postupanju.

Upitan kako je Crna Gora, od zemlje sa najvećim brojem policiajaca po glavi stanovnika došla do zemlje kojoj nedostaje 1,5 hiljada policajaca, Šaranović je rekao da je zatečeni problem kadrovskog deficita posljedica katastrofalnih kadrovskih politika u prošlosti.

Kako je dodao, to je posljedica i očigledne namjere da se slomi i kičma bezbjednosnom sektoru.

“Cilj takvih politika u prethodnom periodu nije bilo jačanje kapaciteta policije, već jačanje određenih klanova u policiji i njihovih ćelija van policije”, istakao je Šaranoić.

Kako je dodao, godinama se za prijem u policiju provjeravala podobnost, a ne sposobnost.

“Nasuprot tome, započeta strateška reforma policije ima za cilj da kroz zapošljavanje mladih visokoškolaca i visoko kvalifikovanog stručnog kadra osposobimo policiju da odgovori svim savremenim bezbjednosnim izazovima”, rekao je Šaranović.

