IJZ: U prvoj polovini avgusta 442 slučaja koronavirusa

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, tokom prve polovine avgusta, zabilježena 442 slučaja koronavirusa, kazali su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), dodajući da kovid19 još ne prati jasne sezonske obrasce kao drugi respiratorni virusi.

Iz te zdravstvene ustanove agenciji MINA rekli su da je tokom prve polovine avgusta testirano 2.306 osoba.

„Od tog broja pozitivan rezultat na prisustvo SARS-CoV u uzorku je bio kod njih 442. U istom periodu je u privatnim zdravstvenim ustanovama odrađeno testiranje 843 uzorka, od čega je njih 261 bilo sa pozitivnim rezultatom“, kazali su iz IJZ.

Oni su naveli da se od juna bilježi porast u broju laboratorijski potvrđenih infekcija SARS-CoV2 i dodali da se identičan trend bilježi i u toku prve polovine avgusta.

Odgovarajući na pitanje može li se očekivati nova pandemija koronavirusa početkom jeseni i tokom zime, iz IJZ su rekli da virus koji izaziva kovid 19 nastavlja da se mijenja, konstantno mutira i da je za očekivati da sa tom osobinom nastavi i dalje.

Iz IJZ su kazali da su se mutacije uglavnom povećavale sposobnost virusa da se lakše prenosi sa osobe na osobu, kao i da zaobilazi prethodno stečeni imunitet.

„Iz iskustva stečenog tokom prethodnih godina jasno je da kovid 19 još ne prati jasne sezonske obrasce kao drugi respiratorni virusi (npr. grip) koji se aktiviraju tokom pozne jeseni, zime i ranog proljeća“, rekli su iz IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove kazali su da, kada je u pitanju aktivnost SARS-CoV-2, povećanje broja inficiranih može se dogoditi u bilo koje doba godine.

Oni su poručili da će u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom davati preporuke za prevenciju i suzbijanje širenja kovid 19 koje će se redovno ažurirati.

Iz IJZ su rekli da je nezahvalno upređivati aktuelnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori u odnosu na države regiona.

„Iz razloga što je svaka zemlja u skladu sa svojim mogućnostima nastavila da vrši praćenje (nadzor) nad situacijom u vezi kovid 19“, kazali su iz IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su naveli da je još jedan razlog za to što, kako u Crnoj Gori tako i u zemljama regiona, broj oboljelih vjerovatno višestruko veći od registrovanog iz razloga što se značajan broj osoba, posebno onih koje imaju blaže simptome, ne testira na SARS-CoV-2.

Oni su rekli da je Svjetska zdravstvena organizacija u utorak objavila da se u čitavom svijetu registruje porast u broju inficiranih SARS-CoV-om 2.

„I da ove informacije o trendovima u broju prijavljenih novih slučajeva i smrtnih slučajeva treba tumačiti s oprezom zbog smanjenog broja testiranja i naknadnog ispitivanja karakteristika virusa (sekvenciranja), uz istovremena kašnjenja u izvještavanju od mnogih zemalja“, kazali su iz IJZ.

