IJZ: U Budvi prijavljena epidemija morbila

Podgorica, (MINA) – Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Budva prijavila je epidemiju morbila na teritoriji te opštine, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da je u Budvi registrovano sedam slučajeva obolijevanja od morbila.

“Nakon što je utvrđeno da su pojedini slučajevi epidemiološki povezani (uspostavljena lokalna transmisija), ispunjeni su kriterijumi za prijavu epidemije”, kazali su iz IJZ-a.

Kako su naveli, takav razvoj situacije nije iznenađujući, s obzirom na nizak nivo vakcinacije protiv morbila u Crnoj Gori, kao i na epidemije u susjednim državama.

Iz IJZ-a su upozorili da će rizik od daljeg širenja morbila dodatno porasti sa početkom nove školske godine.

U saopštenju se navodi da je u Crnoj Gori, od 28. marta, registrovano 16 slučajeva obolijevanja od morbila.

Prema podacima IJZ-a, osim sedam slučajeva obolijevanja u Budvi, u Podgorici su evidentirana tri, Baru i Pljevljima po dva, a u Rožajama i Tuzima po jedan.

Iz IJZ su istakli da je vakcinacija najbolja zaštita protiv morbila.

„Potpuna vakcinacija se postiže primanjem dvije doze vakcine, pri čemu prvu dozu treba primiti što prije nakon navršenih godinu dana. Vakcina je bezbjedna i veoma djelotvorna, a naročito je važno pravovremeno primanje vakcine“, naglasili su iz IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su apelovali na roditelje da vakcinišu djecu bez odlaganja.

„Sva djeca koja su navršila godinu i nemaju medicinske kontraindikacije pisano navedene od strane ljekara, treba da prime prvu dozu vakcine protiv morbila, zauški i rubele (MMR), a djeca koja se pripremaju za upis u školu i starija moraju biti vakcinisana sa dvije doze“, naveli su iz IJZ.

Oni su kazali da će u narednom periodu razmotriti preporuku da djeca minimum mjesec nakon primanja prve prime i drugu dozu MMR vakcine, jer se potpuno vakcinisanima smatraju samo osobe koje su primile dvije doze.

„Ako dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, moguće je da će se preporučiti primanje prve doze vakcine već u uzrastu od šest do 12 mjeseci”, rekli su iz IJZ.

Kako su naveli, osobama koje nijesu potpuno vakcinisane ili nemaju dokaz da su preležale morbile, ne preporučuje se putovanje u oblasti sa registrovanim slučajevima obolijevanja.

Iz IJZ su ukazali na podatke obolijevnja od morbila u regionu, navodeći da je u Federaciji Bosni i Hercegovini tokom ove godine registrovano 6.910 slučajeva, sa dva smrtna ishoda kod osoba adolescentne dobi, dok je u Republici Srpskoj registrovano 296 slučajeva.

U Srbiji je, kako su naveli, registrvano 255, Albaniji 40, Hrvatskoj 21 i u Sloveniji 16 slučajeva obolijevanja od morbila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS