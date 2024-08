IJZ preporučio da se ne izdaju potvrde za vrtić nevakcinisanoj djeci

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) uputio je domovima zdravlja preporuku da do 15. avgusta ne izdaju potvrde o boravku u predškolskim ustanovama djeci koja nijesu potpuno vakcinisana u skladu sa uzrastom.

Iz IJZ-a su za portal Roditelji rekli da je ta preporuka donesena zbog pogoršanja epidemiološke situacije u vezi sa morbilima, kao i potrebe za dopunom obrasca potvrde sa konkretnim savjetima za roditelje.

U toj zdravstvenoj ustanovi smatraju da djeca koja nijesu vakcinisana, posebno protiv bolesti kao što su morbili, zauške, rubeola i pertusis, ne bi trebalo da pohađaju predškolske ustanove.

„Međutim, IJZ nije nadležan za donošenje takvih odluka, pa ih ne možemo donositi”, kazali su IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su istakli da su izuzetno zabrinuti da bi početkom nove školske godine moglo doći do značajnog pogoršanja situacije, što bi ozbiljno ugrozilo zdravlje većeg broja djece.

“Zbog toga je važno da precizno komuniciramo rizike i pružimo odgovarajuće savjete i preporuke. Neophodno je da svi preuzmu svoj dio odgovornosti, počevši od roditelja, pa do svih karika u sistemu”, kazali su iz IJZ.

Prema važećim propisima u Crnoj Gori, vakcinalni status djeteta nije uslov za njegov upis i boravak u vrtiću.

Uoči početka nove školske godine roditelja su u obavezi da od izabranih pedijatara preuzmu potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti djeteta.

Dosadašnja praksa nekih pedijatara je bila da naglašavaju na potvrdama da djeca nijesu vakcinisana, dok su neke njihove kolege koristile napomenu da je proces vakcinacije u toku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS