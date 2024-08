Ibrahimović: Zabrinjavajuće stanje crnogorske diplomatske mreže, fali 27 ambasadora

Podgorica, (MINA) – Stanje crnogorske diplomatske mreže prilično je zabrinjavajuće, rekao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović dodajući da državi nedostaje 27 ambasadora.

On je u intervjuu za Televiziju Crne Gore, rekao da očekuje da će dogovorom sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem riješiti dugogodišnji problem.

Ibrahimović je kazao da je nedopustivo da crnogorska misija pri NATO-u nema šefa, a isto stanje je i u Njujorku.

“Isto tako, poražavajuća je činjenica, da u regionu nemamo nijednog ambasadora. Ambasadora nemamo u Hrvatskoj, Sloveniji, na Kosovu, u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i u Sjevernoj Makedoniji”, naveo je Ibrahimović.

On je kazao da se mora promptno reagovati i da je stanje diplomatske mreže prilično zabrinjavajuće.

“To mene kao ministra vanjskih poslova obavezuje da promptno reagujem i da što prije, onamo gdje je moguće, popunimo naša diplomatsko-konzularna predstavništva”, rekao je Ibrahimović, prenosi portal RTCG.

Sve je to posljedica, kako je rekao Ibrahimović, političke nestabilnosti u Crnoj Gori.

“Promijenili smo tri vlade, a godinu dana nijesmo bukvalno imali ministra vanjskih poslova. To je, prema mom mišljenju, vrlo važan činilac. Svjedočimo i kohabitaciji između Vlade i predsjednika države”, kazao je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, ta kohabitacija datira još od 2020. godine i dominantna je u manjoj ili većoj mjeri.

“Međutim, nekako je kulminirala onda kada je došlo do političkog mimoilaženja predsjednika i premijera”, smatra Ibrahimović.

On je poručio da je za sjutra sazvao sastanak sa Milatovićem, gdje će pokušati kroz razgovor, uz poštovanje principa i standarda da iznađu rješenje.

“Vjerujem da smo i ja i predsjednik države svjesni toga da ćemo ipak izdići iznad nekih drugih interesa i da će nam prioritet biti državni interes. Moramo hitno popuniti naša diplomatsko-konzularna predstavništva”, poručio je Ibrahimović.

Upitan šta će biti prioritet u njegovom radu, Ibrahimović je odgovorio da se mora jačati kadar, naravno uz profesionalni odnos.

“Moramo edukovati naš diplomatski kadar i u narednom periodu okupiti tim koji će odgovoriti vrlo zahtjevanim izazovima kad je u pitanju vanjska politika”, zaključio je Ibrahimović.

