Ibrahimović: Stekli se uslovi za zatvaranje cijelog klastera Vanjski odnosi

Podgorica, (MINA) – Ispunjavanjem posljednjeg završnog mjerila iz poglavlja 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika stekli su se uslovi za zatvaranje tog poglavlja i cijelog klastera VI – Vanjski odnosi, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

Iz Vlade je ranije saopšteno da je Ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo verbalnom notom Sjedinjene Američke Države (SAD) da raskida bilateralni sporazum o izuzeću američkih državljana iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda (MKS).

Ibrahimović je kazao da je, nakon intenzivnih aktivnosti Ministarstva vanjskih poslova, razmjenom verbalne note sa SAD o raskidanju bilateralnog sporazuma o izuzeću državljana SAD iz jurisdikcije MKS, ispunjeno i poslednje završno mjerilo iz poglavlja 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.

“Ovim su se stekli uslovi za pripremu pregovaračke pozicije da se na narednoj Međuvladinoj konferenciji zatvori poglavlje 31”, kazao je Ibrahimović.

On je podsjetio da je poglavlje 30 – Vanjski odnosi privremeno zatvoreno 2017. godine, navodeći da su se na taj način stekli uslovi za zatvaranje cijelog klastera šest – Vanjski odnosi.

Ibrahimović je naglasio da 44. Vlada, kao što su obećali, aktivno sprovodi evropsku agendu kako bi Crna Gora do 2028. godine bila spremni za ostvarenje još jednog velikog spoljnopolitičkog cilja nakon ulaska u NATO – punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

“Uloga Bošnjačke stranke (BS) u ovom procesu je značajna, na šta sam, kao predsjednik BS-a, veoma ponosan”, zaključio je Ibahimović.

