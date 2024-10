Ibrahimović: Podrška članica EU snažna i nedvosmislena

Podgorica, (MINA) – Crna Gora odlučno korača ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), a podrška prijateljskih država članica je snažna i nedvosmislena, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ibrahimović je to kazao u razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Malte Ianom Boržom, tokom zvanične posjete toj državi.

“Crna Gora odlučno korača ka članstvu u EU, a podrška prijateljskih država članica je snažna i nedvosmislena”, rekao je Ibrahimović.

On je ocijenio da Crna Gora i Malta, kao mediteranske države, imaju mnogo prostora da bliže sarađuju, naročito u oblastima ekonomije i turizma.

“Moja današnja posjeta izraz je posvećenosti intenziviranju kontakata i jačanju političkog dijaloga, koji će uticati i na dinamiku sektorske saradnje”, rekao je Ibrahimović.

Kako je dodao, Crna Gora i Malta imaju mnogo sličnosti i taj potencijal žele da iskoriste.

Ibrahimović je zahvalio na kontinuiranoj podršci Malte reformskim i integracionim procesima i na aktivnoj ulozi u promociji evropske perspektive Zapadnog Balkana.

On je ukazao na predsjedavanje Malte Savjetu EU, 2017. godine, kada je Crna Gora, kako je podsjetio, zabilježila odlične rezultate u procesu pregovora.

Ibrahimović je rekao da je uvjeren da će podrška država članica biti od krucijalne važnosti da se taj proces održi živim.

“Što će dodatno motivisati Crnu Goru i druge kandidate za članstvo da nastave sa ispunjavanjem obaveza iz evropske agende”, rekao je Ibrahimović.

U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova navodi se da je Ibrahimović sa malteškim kolegom razgovarao je i o dobroj saradnji na multilateralnom planu, s posebnim osvrtom na aktuelno predsjedavanje Malte OEBS-u, članstvo u Savjetu bezbjednosti EU u kapacitetu nestalne članice, kao i na predsjedavanje Komitetu ministara Savjeta Evrope u 2025. koje će prethoditi crnogorskom predsjedavanju 2026/2027.

Ibrahimović je zahvalio i na podršci Malte kandidaturi Crne Gore u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija za period 2026/2027 i spremnosti da sa Crnom Gorom podijele iskustva iz kandidature i aktuelnog članstva.

Borž je istakao da će Malta nastaviti da pruža punu podršku Crnoj Gori, navodeći da o napretku Crne Gore najbolje govore rezultati koje je ostvarila.

“Kao država koja je na poziciji veoma napredovala, Crna Gora zaslužuje da bude prva naredna članica Unije i to će biti dobra vijest za sve nas”, poručio je Borž.

Kako je istakao, Malta je snažan zagovornik proširenja, a Zapadnom Balkanu je mjesto u EU”.

Borž je rekao i da je Malta zainteresovana za uspostavljanje dinamičnije saradnje u oblasti turizma, dodajući da je Crna Gora država izuzetnih investicionih potencijala.

On je naglasio značaj boljeg saobraćajnog povezivanja i zajedničkih napora ka uspostavljanju direktne avio linije.

Kako je saopšteno, Ibrahimović razgovarao i sa predsjednicom Malte Mirijam Spiteri Debono, kao i sa predsjednikom Predstavničkog doma Anđelom Faruđom.

“Susret sa predsjednicom bio je prilika da ukaže na odlične međudržavne veze, kao i spremnost da se dodatno unaprijede, kroz posjete na najvišem nivou”, navodi se u saopštenju.

Debono je kazala da je Crna Gora zemlja na koju Malta gleda kao na partnera i buduću članicu EU, sa kojom dijeli demokratske vrijednosti i posvećenost miru i stabilnosti.

Kako je dodala, Malta će nastaviti da se snažno zalaže za što skorije pristupanje Crne Gore EU.

Debono je ukazala na važnost sprovođenja neophodnih reformi i očuvanja političke stabilnosti.

U saopštenju se navodi da je u razgovoru Ibrahimovića sa Faruđom ocijenjeno da bilateralnim odnosima značajno doprinosi i sve intenzivnija parlamentarna saradnja.

“Koja je važna sa aspekta institucionalnog povezivanja, ali i u kontekstu prenošenja ekspertize iz evropske agende”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sagovornici su ukazali i na važnost parlamentarne diplomatije, posebno značajne danas, u odnosu na aktuelne, geopolitičke prilike.

