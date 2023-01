Ibrahimović: Dijalog oko sudija Ustavnog suda početi što prije

Podgorica, (MINA) – Dijalog u vezi sa izborom sudija Ustavnog suda treba da počne odmah nakon praznika, ocijenio je lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović, dodajući da jedan od predloženih kandidata mora biti iz reda manjinskih naroda.

Ibrahimović je u intervjuu za agenciju MINA apelovao na političku odgovornost i hrabrost i pozvao sve aktere na dogovor oko sudija Ustavnog suda.

On je podsjetio da je već raspisan poziv za izbor sudija Ustavnog suda i da to doživljava kao dobru namjeru da se sudije što prije izaberu.

“Očekujem, odmah poslije praznika jaku inicijativu, prije svega parlamenta, da se počnu razgovori kako doći do što kvalitetnijih kandidata za sudije Ustavnog suda i da ih što prije izaberemo“, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da vjeruje da su svi politički predstavnici shvatili da Crnoj Gori što hitnije treba Ustavni sud i nakon toga što prije prijevremeni parlamentarni izbori.

Ibrahimovć smatra da je nonsens da se priča o sudijama Ustavnog suda, a da ne bude predložen nijedan predstavnika manjinskog ili manje brojnog naroda.

„Ustav i zakoni jasno ukazuju na proporcionalnu zastupljenost manjinskog naroda. Očekujem odgovornost i što prije počinjanje dijaloga. Nema kompromisa sa tim da niko od predstavnika manjinskog naroda ne bude predložen za sudiju Ustavnog suda“, rekao je Ibrahimović.

On je istakao da ne ucjenjuju, ali da ne žele da se u startu krše Ustav i zakoni.

Ibrahimović je naveo da nakon toga treba što prije da se dogovori datum prijevremenih parlamentarnih izbora i da Crna Gora dobije stabilnu i proevropsku Vladu.

On smatra da parlamentarne većine neće dogovoriti i formirati novu Vladu.

Ibrahimović je kazao da su na svim relevantnim adresama od Vašingtona, Brisela, Londonda i Berlina, vrlo jasne poruke da ako se želi ervopski put mora da se igra po istim pravilima.

„A jedno od osnovnih pravila je poštovanje Ustava. Ovo sve što smo ovih dana vidjeli u Crnoj Gori nije put po kojem je Crna Gora bila prepoznatljiva“, dodao je Ibrahimović.

Ibrahimović je rekao da je Crna Gora bila lider u regionu u evropskim integracijama i da su, nažalost, 42. i 43. Vlada, napravile zaokret, suprotno onome što žele građani.

„A građani šalju jasnu poruku, skoro 80 odsto njih je reklo da želi evropski put i Crnu Goru u Evropskoj uniji (EU)“, istakao je Ibrahimović.

On je naveo da nije srećan kada međunarodni partneri jasno šalju poruku da Crna Gora nešto ne radi dobro i da vjeruje da će političke elite shvatiti ozbiljno poruke.

„Nova Vlada da, ali poslije prijevremenih parlamentarnih izbora, vjerujem da ima toliko mudrosti, odgovornosti kod trenutne većine i da će shvatiti dobronamjerno poruke međunarodnih partnera“, istakao je Ibrahimović.

Ibrahimović je podsjetio da su poslanici aktuelne većine, koji pokušavaju da naprave novu Vladu, to već pokušali poslije 30. avgusta 2020. godine, iako su građani željeli evroatlantsku vladu, a ne onu kakva je bila 42.

„To su isti oni akteri koji su pokušali poslije 30. avgusta 2020. godinu da naprave stabilnu Vladu, ne može se praviti nešto što nije prirodno. To su partije koje imaju različite programe, ako tome dodamo njihove međupartijske odnose, da li iko vjeruje da se može sastaviti takva Vlada“, naveo je Ibrahimović.

On je kazao da vjeruje da nova Vlada neće biti sastavljena, jer vjeruje u odgovornost partija kojima su građani jasno rekli gdje Crna Gora treba da ide.

„Ukoliko ipak formiraju Vladu, a vjerujem da neće jer vjerujem u odgovornost političara u toj većini koji jasno kažu da žele evroatlantske integracije, to je poruka građanima da odustaju od evroatlantskog puta“, kazao je Ibrahimović.

Ibrahimović je kazao da upozorenje ministarke vanjskih poslova Slovenije Tanje Fajon, da bi EU početkom naredne godine mogla razmatrati zaustavljanje pregovora sa Crnom Gorom, ako država ne uspostavi funkcionalne institucije, ne shvata kao prijetnju, već kao dobronamjernu poruku.

„Ne bih shvatio to kao prijetnju, nego kao poruku naših prijatelja da stanemo, da zaustavimo društveno-politički haos u Crnoj Gori, da treba sa evropskim partnerima da usvajamo evroatlantske vrijednosti i da ne kršimo Ustav“, rekao je Ibrahimović.

Ibrahimović je, govoreći o tome zašto BS nije napustila Vladu nakon izglasavanja nepovjerenja i smjene ministara iz Socijaldemokratske partije, kazao da vjeruje da su ljudi svjesni šta je do sada BS uradila za Crnu Goru i građane.

On je kazao da su prioriteti kada su formirali manjinsku Vladu bili prosperitet društva, smanjivanje međuetničke distance i jasan evropski put.

„Ali neko je preokrenuo prioritete. Nema te cijene da BS izda interese građana i evropske Crne Gore. Kada smo vidjeli da je neko odustao od onih temeljnih dogovora koje smo imali, 19. avgusta su naši poslanici u parlamentu izglasali nepovjerenje 43. Vladi“, rekao je Ibrahimović.

Ibrahimović je rekao da u BS nijesu srećni što je došlo do smjene Konjevića i Krivokapića, koji su, kako je naveo, prepoznati kao bastion nezavisne Crne Gore, ali i izvanredni političari i intelektualci.

„Morali smo ispoštovati sve ono što rade, da li treba podsjećati koji međunarodni ugled ima Krivokapić i neko nije mogao da pobijedi sebe i da te ljude „iskoristi“ u pravcu njihovog kvaliteta i zaštite interesa Crne Gore“, rekao je Ibrahimović.

Kako je rekao Ibrahimović, rezultati rada njega i ministra rada i socijalnog staranja Admira Adrovića, najbolje potvrđuju opravdanost ostanka u Vladi.

On je istakao da su izuzetno ponosni da, bez obzira što je tehnička Vlada, čvrsto stoje na braniku odbrane svih vrijednosti Crne Gore i zaštiti interesa građana.

Ibrahimović je dodao da je izuzetno sam ponosan što je i dalje tu i da treba da pojedini koji brinu zašto je BS još u Vladi treba da odu na sjever Crne Gore.

„Naš izlazak iz Vlade ne bi doprinio ovakvim investicijama prema sjeveru. Isključivo se vodimo interesima građana, a ne dnevnopolitičkim interesima. Dok god možemo da štitimo Crnu Goru, a to radimo, dok god možemo da pomognemo svakom građaninu, bićemo tu“, poručio je Ibrahimović.

On je, govoreći o protestima pokreta Ima nas, kazao da od početka BS daje prednost institucijama i institucionalnoj borbi, ali da pozdravljaju svaki vid protesta koji su demokratski.

Ibrahimović smatra da treba dati posljednji atom snage kako bi se kroz institucije odgovorilo građanima.

On je rekao da ima mnogo simpatizera BS koji posjećuju te skupove i da će partija nakon odmora analizirati i vidjeti da li joj je mjesto na protestima.

Ibrahimović je kazao da će BS imati svog kandidata na predsjedničkim izborima, ukoliko procijene da će doprinos tog kandidata biti značajan i učiniti Crnu Goru kvalitetnijom.

„Ukoliko procijenimo da možda neki nezavisni

kandidat, koji će u pravom smislu pomiri Crnu Goru i imati temeljne vrijednosti, možda ćemo razmisliti i takvog kandidata da podržimo“, dodao je Ibrahimović.

