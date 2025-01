Ibrahimović danas u Baru sa Grlić Radmanom

Podgorica, (MINA) – Šef crnogorske diplomatije Ervin Ibrahimović razgovaraće danas u Baru sa ministrom vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom, koji će boraviti u Crnoj Gori povodom obilježavanja Dana hrvatskog naroda.

Iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP) je saopšteno da će Ibrahimović ugostiti Grlić Radmana i na školskom brodu Jadran, koji se nalazi u barskoj luci radi redovnog godišnjeg održavanja.

Ibrahimović će, kako su naveli iz MVP-a, biti domaćin zajedničkog obilaska broda od strane delegacija Crne Gore i Hrvatske.

Najavljeno je da će, po završetku razgovora, Ibrahimović i Grlić Radman dati kratke izjave.

