Ibrahimović: Crna Gora nastavlja da podržava Ukrajinu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da podržava Ukrajinu u borbi za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tokom drugog dana učešća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN).

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je Ibrahimović prisustvovao otvaranju Generalne debate i učestvovao na sastanku Grupe prijatelja za odgovornost povodom agresije na Ukrajinu.

Ibrahimović se, kako su rekli iz tog Vladinog resora, sastao sa ministarkom vanjskih poslova Andore Imom Tor Faus i specijalnim izaslanikom Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

„Kazao je da će Crna Gora nastaviti da podržava Ukrajinu u borbi za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i da se zalaže za utvrđivanje odgovornosti za sve zločine od otpočinjanja ruske agresije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su tokom susreta sa Lajčakom razmotrena pitanja regionalne stabilnosti i evropske integracije, sa posebnim osvrtom na značaj jasne evropske perspektive za države Zapadnog Balkana.

Ibrahimović je naglasio da ostvareni napredak Crne Gore, uz jasne poruke iz Brisela da je proširenje prioritet, predstavljaju dodatan podsticaj svim državama kandidatima.

„Drugog dana boravka u Njujorku, sa ministarkom vanjskih poslova Andore Ibrahimović je potpisao i sporazum u oblasti izbjegavanja dvostrukih oporezivanja“, kaže se u saopštenju.

U razgovoru je ocijenjeno da susreti na visokom nivou i adresiranje pitanja od obostranog interesa doprinose daljem razvoju ekonomske saradnjie, ali i sveukupnom razvoju međudržavnih veza.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS