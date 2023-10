I SDP za bojkot popisa

Podgorica, (MINA) – Popis u Crnoj Gori u lošim političkim prilikama, spoljnjim miješanjima i metodološkom i tehničkim pripremom ne treba održati, smatraju u Socijaldemokratskoj partiji (SDP).

“U uslovima bujanja nacionalizama, zaoštravanja podjela i neskrivenih aktivnosti Vučićevog režima, Srpske pravoslavne crkve (SPC) i njihove posluge u Crnoj Gori da preoblikuju svijest dijela građana i lažiraju podatke o nacinalnoj strukturi, održavanje popisa nije bezazleno tehničko prikupljanje statističkih informacija nego krupan prilog daljoj destabilizaciji”, smatra zamjenik predsjednika SDP-a Borislav Banović.

Prema njegovim riječima, popis je već više godina za to projektovan i pripreman, a sada se uz podršku predsjednika države i smijenjenog premijera namjerava sprovesti.

Banović je kazao da su građani, bez ikakve zaštite od sopstvene države i njenih institucija, svakodnevno izloženi gruboj propagandi, lažiranju istorijskih činjenica, negiranju pa čak i vrijeđanju po osnovu nacionalne i vjerske pripadnosti.

“Bez ijedne riječi upozorenja, a kamoli preduzimanju zakonskih mjera iz Vlade, Ministarstva za kulturu i medije, državnog tužilaštva ili Monstata, na raznim skupovima, u raznim medijima, pa i onim iz inostranstva koji emituju programe u Crnoj Gori, čuju se najgrublje, zakonom kažnjive uvrede”, dodao je Banović.

On je ocijenio da se popis želi iskoristiti da se propagandnom i manipulativnim prikazom podataka o nacionalnoj strukturi stvori osnov za dalje nacionalističke i hegemonističke politike, dalje podjele unutar zemlje, pa i same države.

“To je osnovna svrha ovakvog popisa, jer da je drugačije, Vučićeva i SPC većina u Skupštini bi ispoštovala zahtjev i evropski standard da se iz popisa isključe pitanja o nacionalnoj pripadnosti, ili bi prihvatili odlaganje, jer popis ni tehnički nije pripremljen za sprovođenje”, kazao je Banović.

On je naveo da je tek prije nekoliko dana usvojena metodologija i upoznata javnost, da ne postoji nikakva kontrola procesa, da nedostaje više stotina popisivča, a većina prijavljenih je regrutovana po partijskoj pripadnosti.

“Očekivati da će bez kontrole koja je prilikom ranijh popisa vršene od Eurostata i od opozicije, ovaj biti sproveden tačno i bez lažiranja podataka je iluzirno. I evropski parlament s pravom ukazuje na te probleme”, rekao je Banović.

Za SDP, kako je rekao Banović, identitetska, nacionalna, vjerska, kulturna svojstva su civilizacijski standard i osnovna prava svakog građanina.

“Garantovanje svakom Crnogorcu, Srbinu, Bošnjaku, Albancu, Hrvatu, Muslimanu i pripadnicima svih drugih nacija koji u Crnoj Gori žive, da ih bez diskriminacije uživaju i ispoljavaju je obaveza države”, dodao je Banović.

On je rekao da tu obavezu aktuelno državno rukovodstvo i državne institucije ne ispunjavaju.

“Zato se popis ne treba sprovesti i ne treba u njemu učestvovati dok se ne stvore politički pošteni i tehnički korektni uslovi za njegovo održavanje”, poručio je Banović.

