Huter novi predsjednik DPS Prijestonice

Podgorica, (MINA) – Oskar Huter izabran je za predsjednika cetinjskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS), saopšteno je iz te partije.

Iz DPS-a su kazali da je Huter na tu funkciju izabran u petak, nakon Opštinske izborne konferencije i konstituisanja novog saziva Odbora DPS Prijestonice.

Huter je zahvalio na ukazanom povjerenju i rekao da mu je velika čast i privilegija što pripada državotvornoj partiji koja, kako je naveo, bezrezervno i nepokolebljivo stoji na braniku crnogorskih nacionalnih interesa.

Prema njegovim riječima, biti na čelu DPS Prijestonice ogromna je obaveza i znači biti prvi koji treba da podnese kritiku i odgovornost za sve eventualne greške koje u buduće mogu napraviti.

„Naš primaran zadatak na lokalnom nivou ne treba biti puki povratak na vlasti, već povratak povjerenja u DPS i u nas kao njene eksponente”, rekao je Huter.

Huter je rođen 1977. godine na Cetinju, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a po vokaciji je specijalista strukovni menadžer iz oblasti Menadžmenta i biznisa.

Do sada je bio odbornik u cetinjskom lokalnom parlamentu, a od 2017. godine obavlja dužnost direktora Turističke organizacije Prijestonice.

Prije toga, 17 godina radio je u Narodnom muzeju Crne Gore, gdje je četiri godine bio i rukovodilac turističke službe.

