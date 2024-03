HRA: Uprava policije ne smije biti partijski plijen

Podgorica, (MINA) – Uprava policije mora biti profesionalna, politički i ideološki neutralna služba svih građana, a ne partijski plijen bilo koje stranke, pogotovo ne onih koje se deklarišu kao proevropske i demokratske, poručili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

U saopštenju te nevladine organizacije navodi se protestuju zbog partijske borbe za kontrolu nad Upravom policije i kršenja Zakona o unutrašnjim poslovima (ZoUP) u postupku izbora vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije.

“Uprava policije mora biti profesionalna, politički i ideološki neutralna služba svih građana, a ne partijski plijen bilo koje stranke, pogotovo ne onih koje se deklarišu kao proevropske i demokratske”, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su naveli da ZoUP propisuje da Vlada, na predlog ministra unutrašnjih poslova, za v.d. direktora određuje jednog od rukovodilaca unutrašnje organizacione jedinice policije koji ispunjava uslove.

Oni su rekli da je Vlada u utorak odlučila da premijer ima pravo da predloži v.d. direktora policije, a zatim i usvojila njegov predlog, umjesto predloga ministra, iako ne postoji propis koji Vladi daje za pravo da postupi na takav način.

“Ono što je Vlada sinoć jedino mogla da uradi je da ne izabere v.d. direktora policije, a premijer da od ministra zatraži ostavku ili da predloži Skupštini da ga razriješi”, smatraju u HRA.

Prema njihovim riječima, niz improvizacija, neutemeljenih u zakonu, pokrenut je još ranije odlukom ministra unutrašnjih poslova da raspiše konkurs za v.d. direktora policije i sprovede poligrafsko testiranje prijavljenih kandidata, iako, kako su naveli, takav postupak Zakon ne poznaje.

U HRA smatraju da je, nažalost, na sceni očigledna bezobzirna partijska borba za kontrolu policije, iako je propisano da ona u svom radu mora biti politički i ideološki neutralna.

“U takvim okolnostima možemo samo da se pitamo kome je stalo do takve profesionalne policije, a kome do produženog uticaja kriminalnih klanova na njen rad”, rekli su iz HRA.

Oni su kazali da posebno zabrinjava to što bi cijena tih političkih i pravnih improvizacija mogla biti propuštanje istorijske šanse za skori ulazak Crne Gore u Evropsku uniju.

