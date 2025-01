HRA i CŽP: Istražiti postupanje policije i odgovornost za tragediju na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za ženska prava (CŽP) podnijele su Savjetu za građansku kontrolu rada policije predstavku u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i odgovornosti za tragediju koja se 1. januara dogodila na Cetinju.

Iz tih nevladinih organizacija (NVO) su saopštili da su predstavkom od Savjeta zatražili da utvrdi činjenice i ocjeni primjenu policijskih ovlašćenja u kontekstu zaštite života i bezbjednosti građana Cetinja.

CŽP i HRA su od Savjeta za građansku kontrolu rada policije zatražili odgovor na pitanje ko je sve, kada i na koji način obavijestio policiju o ubistvima 1. januara na Cetinju i kakvo je bilo postupanje službenika policije povodom tih prijava.

Iz tih NVO su pitali koliko je bilo operativnih policijskih službenika na Cetinju 1. januara u vrijeme izvršenja masovnog zločina i šta je učinjeno da se unaprijedi bezbjednost na Cetinju poslije masovnog ubistva 12. avgusta 2022. godine.

„Podatak o ukupno 11 policijskih službenika na Cetinju u vrijeme ubistva, koji je iznio vršilac dužnosti direktora Uprave policije, ukazuje da je nedovoljno učinjeno da se bezbjednost na Cetinju unaprijedi od prethodne tragedije i da nadležni zbog toga moraju da snose odgovornost“, kaže se u saopštenju.

Iz CŽP i HRA su rekli da se ovdje radi i o pitanju koliko je od tih 11 službenika zaista bilo operativno u vrijeme ubistava.

Oni su od Savjeta zatražili odgovor na pitanje zbog čega Uprava policije više od pet i po sati nije uspjela da pronađe i uhapsi izvršioca masovnog ubistva.

Iz NVO su pitali na koji način je izvršilac ubistva došao do nelegalnog oružja i municije i da li je policija preduzela neophodne mjere prevencije u cilju zaštite bezbjednosti građana.

Oni su zatražili odgovor na pitanje da li su protiv izvršioca masovnog zločina postojale prijave zbog nasilja u porodici i, ako jesu, šta je preduzeto povodom tih prijava.

„Izostanak obavještenja o postojanju i razvoju postupaka za ispitivanje i ocjenu primjene policijskih ovlašćenja 1. januara ove godine na Cetinju, odnosno uoči tog događaja i isključivo afirmativna saopštenja zvaničnika o postupanju policije smatramo zabrinjavajućim“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da takav pristup ne doprinosi unapređenju bezbjednosti i zaštiti ljudskih prava.

Iz CŽP i HRA su kazali da očekuju od Savjeta da izvrši nepristrasnu analizu i javnosti pruži odgovore povodom masovnog zločina na Cetinju, a koji već 25 dana izostaju.

„Očekujemo od Savjeta da temeljno i nezavisno istraži, odnosno provjeri podatke Uprave policije i ocjeni postupanje nadležnih državnih službenika u cilju sprečavanja ponavljanja sličnih tragedija ubuduće“, rekli su iz tih NVO.

Oni su podsjetili da je Savjet za građansku kontrolu rada policije nezavisan mehanizam kontrole rada policije, koji ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja radi zaštite ljudskih prava i sloboda.

