HPV vakcinacija bez zakazivanja tri vikenda u septembru

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja Glavnog grada organizuje vakcinaciju HPV vakcinom bez zakazivanja prva tri vikenda u septembru.

Vakcinacija će se sprovoditi subotom i nedjeljom u zdravstvenom objektu Stara Varoš(Pobrežje) od devet do 20 sati.

“Djevojcice sa područja Podgorice, Tuzi i Zete mogu primiti vakcinu HPV vakcinu bez prethodnog pozivanja i zakazivanja”, kaže se u saopštenju.

HPV vakcinacija, kako se navodi, primarno će se sprovoditi kod djevojčica uzrasta od 9 do 14 godina.

“Apelujemo na sve roditelje da dovedu svoje kćerke i vakcinišu ih HPV vakcinom i time smanje rizik da tokom života obole od raka grlića materice i drugih sa HPV infekcijama povezanih oboljenja”, kaže se u saopštenju.

Vakcinacija se u tom uzrastu, prema poslednjim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i Nacionalnog Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju sprovodi sa jednom dozom devetovalentne(HPV 9) vakcine, a državni sistem zdravstva pokriva sve troškove ove imunizacije.

