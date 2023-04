Hitno istražiti napad na Erakovića i procesuirati odgovorne

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) najoštrije je osudila napad na potpredsjednika te stranke Jevta Erakovića, koji se desio danas u Podgorici, i zatražila od nadležnih državnih ograna da hitno istraže slučaj i procesuiraju odgovorne.

Iz DPS-a su kazali da su devijantno ponašanje, nasilje, mržnja i netrpeljivost, koji su preplavili društvo, posljedica šovinizma i ekstremizma koji su, kako su rekli, zavladali u atmosferi dominantno kreiranoj od vlasti i dvije vlade formirane nakon 30. avgusta 2020. godine.

Kako su naveli, bilo da se radi o fizičkim napadima ili verbalnim, bilo da su prijetnje upućene neposredno ili putem društvenih mreža, zajednički imenitelj je da su bazirane na etničkoj ili vjerskoj osnovi.

“Jasno je da je cilj tih napada, zastrašivanja i prijetnji da velikosrpsku ideologiju nametnu kao državnu i na taj način unište građanski karakter Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su ocijenili da, nažalost, državni organi nijesu stali u zaštitu građana i da su tako samo podstakli nasilnike da sprovode nasilje.

“Žrtve takvog stanja u društvu postali su svi oni koji su se društvenim i političkim angažovanjem usprotivili podrivanju temeljnih vrijednosti, koje su mukotrpno izgrađivane u Crnoj Gori decenijama unazad i na kojima država počiva”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da danas nije napadnut samo poslanik Skupštine Crne Gore i potpredsjednik jedne političke partije.

“Napadnut je jedan doktor, neko ko se bavi najhumanijim pozivom. A prije svega, napadnut je čovjek koji je u tom trenutku slobodno vrijeme provodio sa suprugom i djetetom”, kaže se u saopštenju.

Sve navedeno, kako su kazali iz DPS-a, implicira da su moralna i ljudska načela pala na najniže grane.

“DPS traži od nadležnih državnih ograna da navedeni slučaj istraže, obavijeste o tome javnost i odgovorne za taj nemili događaj što hitnije procesuiraju”, navodi se u saopštenju.

