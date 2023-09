Hitna pomoć u Podgorici dobila aparat za troponin i CRP

Podgorica, (MINA) – Jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) u Podgorici dobila je adekvatnu laboratorijsku dijagnostiku koja se radi u hitnim pomoćima – aparat za troponin, CRP i kompletnu krvnu sliku, saopštili su iz ZHMP.

Kako su naveli, prvi put se radi troponin, koji je značajan za postavljanje dijagnoze akutnog koronarnog sindroma, odnosno infarkta miokarda.

„ZHMP time prvi put radi trijažu i slanje pacijenata u Urgentni centar Kliničkog centra Crne Gore (KCCG)“, kaže se u saopštenju.

Ideja Zavoda je, kako su rekli, da se pacijent sa infarktom miokarda, nakon urađenog troponina, direktno vozi u salu za koronarografije KCCG-a, što je praksa svih zemalja u okruženju i Evropske unije.

Iz ZHMP su kazali da zahvaljujući nabavci tog aparata jedinica u Podgorici od danas takođe radi i CRP analizu, kao i kompletnu krvnu sliku.

Oni su rekli da su tim povodom jedinicu u Podgorici obišli državna sekretarka Ministarstva zdravlja Slađana Ćorić i direktor ZHMP Vuk Niković.

„Takođe, jedinice ZHMP u Budvi i Bijelom Polju danas su dobile ultrazvučne aparate za urgentnu ultrasonografiju, koju od june ove godine imaju i jedinice u Ulcinju i Podgorici, dok jedinica u Glavnom gradu ima i linearnu sondu, koja je značajna za ultrasonigrafiju srca i krvnih sudova“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ljekari specijalisti ZHMP završili FAST edukaciju i da je u planu da obuku prođu i ostali ljekari te javne zdravstvene ustanove.

