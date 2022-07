Halimoviću priznanje za rezultate odjeljenja kojim rukovodi

Podgorica, (MINA) – Oficir Vojske Crne Gore (VCG), pukovnik Emil Halimović dobio je „koin“, kao znak ličnog priznanja i posebnog uvažavaja za zalaganje u radu na poslovima štabnog oficira u Komandi NATO snaga zaduženih za očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu.

Iz crnogorskog Ministarstva odbrane je saopšteno da je Haliloviću priznanje uručio načelnik Štaba Komande KFOR na Kosovu, brigadni general Džon Bozicevic.

“General je, obraćajući se prisutnima na svečanosti, istakao da je želio da na poseban način iskaže poštovanje i uvažavanje za postignute rezultate odjeljenja kojim rukovodi potpukovnik VCG”, kaže se u saopštenju.

Halimović je angažovan u sastavu snaga KFOR-a na Kosovu gdje će VCG, u skladu sa Odlukom Skupštine Crne Gore, pojačati učešće u narednom periodu.

