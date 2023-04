Podgorica, (MINA) – Hajka na poslanike opozicije dobija obrise najgore diktature, a država nijemo posmatra i ne preduzima ništa efikasno da se takve pojave zaustave, saopštili su iz Liberalne partije (LP).

Iz LP oštro su osudili napad na poslanika Demokratske partije socijalista Jevta Erakovića.

“Opasna hajka na poslanike opozicije ne jenjava, već dobija obrise najgore diktature”, navodi se u saopštenju.

Iz LP su rekli da, sa druge strane, država nijemo posmatra i ne preduzima ništa efikasno da se takve pojave zaustave.

“Odavno je u Crnoj Gori legitmisano najgore žigosanje i pravljenje mete od neistomišljenika ove vlasti, ne samo prema poslanicima nego i civilnom sektoru, aktivistima, intelektualcima, pa i građanima”, kazali su iz te stranke.

Iz LP su rekli da gotovo da nema istaknutog pojedinca koji javno kritikuje vladajuću većinu, a da nije bio žrtva hajke i prijetnji.

“Pozivamo još jednom nadležne, ali i politički vrh države, da osudi ovakve pojave javno i pruži podršku u otkrivanju inspiratora i počinilaca ovakvih nedjela, a ne da sa simpatijama gleda na njih”, navodi se u saopštenju.

Iz LP su rekli da se plaše da takva hajka ne ode predaleko kada će, kako su kazali, svako ko ne misli kao većina biti legitimna meta prijetnji, uvreda i progona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS