GSS: U dolini Grebaje spašen povrijeđeni belgijski državljanin

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) Crne Gore spasili su povrijeđenog državljanina Belgije, koji je bio zaglavljen u dolini Grebaje.

Iz GSS su na Fejsbuku /Facebook/ kazali da je belgijski državljanin tokom planinarenja ostao zaglavljen u kanjonu i tom prilikom povrijedio skočni zglob.

Kako su rekli, poziv za pomoć upućen je danas poslijepodne putem OKC 112 Dorektorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

