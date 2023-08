GSS spasila belgijsku državljanku koja se povrijedila na Durmitoru

Podgorica, (MINA) – Gorska služba spašavanja (GSS) spasila je belgijsku državljanku M.A (60) koja je povrijedila nogu na Durmitoru, u reonu Savinog kuka.

Iz GSS su na Fejsbuku /Facebook/ naveli da je, nakon ukazane pomoći i transporta, belgijska državljanka predata ekipi hitne pomoći Žabljak.

“Poziv za pomoć upućen je od Skijalista Crne Gore – Savin kuk. U akciji su učestvovali i pripadnici Službe zaštite Žabljak”, kazali su iz GSS.

