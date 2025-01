Grupa Kamo śutra podržala studente u Srbiji

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata “Kamo śutra” podržala je studente u Srbiji i poručila da su oni primjer cijelom regionu.

U noći između ponedjeljka i utorka ispred stranačkih prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu napadnuta je studentkinja, nakon čega su srpski premijer Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić podnijeli ostavku.

Iz “Kamo śutra” su na platformi X srpskim studentima poručili da ih fizički napade i targetiranja putem medija ne zastraše.

“Sve se to dešava jer je vlast svjesna vaše snage i iskrene namjere. Primjer ste nama i čitavom regionu. Hvala nam na tome”, naveli su iz “Kamo śutra”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS