Grubišić: Hrvatska želi da vidi Crnu Goru čvrsto na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Hrvatska želi da vidi Crnu Goru kao evroatlantskog susjeda, koji će ostati čvrsto i na svom evropskom putu, vrijednostima i opredjeljenju, poručio je ambasador Hrvatske Veselko Grubišić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Grubišić je to kazao u razgovoru sa potpredsjednikom crnogorske Vlade Ervinom Ibrahimovićem.

„Grubišić je prenio stav da određeni potezi crnogorske strane u prethodnom periodu nijesu bili u skladu sa vizijom razvoja dobrosusjedskih prijateljskih odnosa“, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je, kako se navodi, rekao da Crna Gora cijeni pomoć Hrvatske u kontekstu evroatlantske i evropske integracije i da želi, u duhu doprosusjedskih odnosa, da njeguje dijalog o svim pitanjima i dalje razvija odnose utemeljene na principima otvorenosti i povjerenja.

„Hrvatska je naša prijateljska, susjedna država, NATO saveznica i članica Evropske unije, kojoj i mi želimo da se što prije pridružimo“, kazao je Ibrahimović.

On je rekao da vjeruje da se kroz dijalog o svim pitanjima može doći do najboljih, obostrano prihvatljivih rješenja i na taj način dodatno osnažiti postojeće veze.

Kako se navodi u saopštenju, Grubišić i Ibrahimović su razgovarali i o drugim, aktuelnim, regionalnim i bilateralnim pitanjima.

