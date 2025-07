Zbog napada na policijskog službenika uhapšen Amerikanac 

Podgorica, (MINA) – Kotorska policija uhapsila je A.K. (29) iz Sjedinjenih Američkih Država koji je izazvao saobraćajnu nezgodu, a zatim odbio alkotestiranje i napao policijskog službenika, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je napadnuti policajac tom prilikom lakše povrijeđen.

Iz policije su rekli da je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Kotor sinoć oko 21 sat zaprimila prijavu da je na magistralnom putu Risan–Kotor, u mjestu Ljuta, došlo do saobraćajne nezgode i da je tom prilikom vozač, krećući se iz pravca Risna u pravcu Kotora, udario u drugo parkirano vozilo.

Kako su rekli, dolaskom saobraćajne patrole na mjesto događaja radi uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa saobraćajnom nezgodom, utvrđeno je da je nezgodu izazvao A.K.

„Prilikom kontrole, A.K. je odbio da se podvrgne alkotestiranju, nakon čega je laktom udario jednog od policijskih službenika u predjelu glave“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je A.K. uhapšen zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, dok je usljed aktivnog otpora koje je pružao, isti policijski službenik povrijedio ručni zglob.

„Povrijeđenom policijskom službeniku su, pregledom ljekara specijaliste u Kliničko-bolničkom centru Kotor, izvještajem konstatovane lake tjelesne povrede i upućen je na dalje medicinsko zbrinjavanje“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je o događaju obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji se izjasnio da se u postupcima A.K. stiču bitni elementi krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i naložio policijskim službenicima da ga uhapse i da se, uz krivičnu prijavu, privede.

