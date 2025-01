Grčka će nastaviti da podržava evropsku integraciju Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Grčka će nastaviti snažno da podržava evropsku integraciju Crne Gore, poručio je novoimenovani grčki ambasador Dimitris Joldasis u razgovoru sa crnogorskim ministrom vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

Joldasis je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, čestitao Crnoj Gori zatvaranje tri pregovaračka poglavlja na posljednjoj Međuvladinoj konferenciji.

“Grčka je od samog početka bila posvećena proširenju Evropske unije (EU) na Zapadni Balkan”, naveo je Joldasis, dodajući da će Grčka nastaviti da snažno podržava Crnu Goru u naporima da zatvori preostala poglavlja i pristupi Uniji.

Ibrahimović je, kako se navodi, istakao da Crna Gora i Grčka nastavljaju da jačaju svoje tradicionalno prijateljstvo, što potvrđuje i intenzivan politički dijalog, kao i saradnja u okviru NATO-a.

On je zahvalio Grčkoj za kontinuiranu podršku na evropskom putu Crne Gore.

Ibrahimović je podsjetio na nedavno zatvorena tri pregovaračka poglavlja, i istakao da je uvjeren da će zajedničkim naporima, uz kontinuiranu podršku partnera, Crna Gora uspješno završiti pregovarački proces.

“Zatvaranjem tri pregovaračka poglavlja, poslali smo jasnu poruku da smo spremni da ujedinjeni radimo na cilju ostvarenja našeg prioritetnog cilja – članstva u EU do 2028. godine”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da je Crna Gora zahvalna na podršci međunarodnih partnera, ali svjesna da je najveća odgovornost na državi.

“Zbog čega svi politički akteri moraju biti posvećeni evropskoj pespektivi”, dodao je Ibrahimović.

