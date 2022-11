Građanskim protestom iskazati nezadovoljstvo stanjem u državi

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokratske partije socijalista (DPS) pozvalo je građane da na sjutrašnjem protestu iskažu nezadovoljstvo stanjem u Crnoj Gori i odbrane ustavni poredak i državno dostojanstvo.

Predsjedništvo DPS je na elektronskoj sjednici, koja je održana danas na inicijativu predsjednika Mila Đukanovića, razmatralo aktuelnu političku situacija.

Kako je saopšteno iz partije, na sjednici je još jednom konstatovana dubina društvene, institucionalne i političke krize u kojoj se Crna Gora nalazi.

„Naročito zabrinjava potpuna nefunkcionalnost i blokada institucija, kao i očigledna namjera promjenljive parlamentarne većine da nastavi sa politikom destrukcije i drži zemlju u potpunoj neizvjesnosti“, istakli su iz DPS-a.

Oni su kazali da se borba za institucije mora braniti i izvan institucija, „budući da su onesposobljene za svoju ustavnu funkciju“.

„Vjerujemo da će svaki odgovorni građanin, bez obzira na političke i druge razlike, odlučno se boriti za očuvanje ustavnog poretka i reda u zemlji kako bi sačuvali državno dostojanstvo i nadu za evropsku perspektivu građanske Crne Gore,i sigurniji i bolji život naših ljudi“, rekli su iz DPS-a.

Kako su naveli, prilika za to je i sjutrašnji protest koji će početi u 20 sati na platou ispred Skupštine.

Iz DPS su kazali da se sa protesta masovnim odazivom mora poslati poruka da građani Crne Gore ne pristaju na otvorene pokušaje devastacije institucija i države.

„Pokažimo da u ovim teškim trenucima kroz koje zemlja prolazi možemo biti svi kao jedan, da IMA NAS da odbranimo Crnu Goru, državu slavne istorije i evropske perspektive i da smo spremni i sposobni da odbranimo pravo da sami kreiramo svoju sudbinu“, poručili su iz DPS.

Oni su pozvali članove i simpatizere, ali i sve ljude, bez obzira na političku pripadnost, vjeru i naciju da masovnim prisustvom na sjutrašnjem protestu pokažu da su dostojni crnogorske slavne istorije.

