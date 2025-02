Građani i studenti blokirali saobraćajnice u Kotoru i na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Građani i studenti blokirali su danas saobraćajnice u Kotoru i na Cetinju, u znak podrške zahtjevima neformalne grupe studenata „Kamo Śutra”.

Građani Cetinja blokirali su saobraćaj u mjestu Kruševo ždrijelo na sat, odnosno do 18 sati i 26 minuta.

U Kotoru je bio blokiran saobraćaj na gradskoj rivi, a građanima se pridružio dio članova grupe “Kamo Śutra”.

Blokada je trajala 23 minuta, u znak sjećanja na 23 žrtve ubistava koja su se dogodila na Cetinju početkom ove i prije dvije i po godine.

Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra” pozvala je građane iz svih gradova Crne Gore na višesatnu zajedničku blokadu u četvrtak ispred zgrade Vlade u Podgorici.

Kako su najavili, blokada će trajati od 11 sati do 17 sati i 26 minuta.

Neformalna grupa studenata, nakon zločina na Cetinju, traži da predsjednik Vlade Milojko Spajić smijeni ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Aleksu Bečića.

Među zahtjevima je i ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja, povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama i poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS