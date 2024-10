Građani da izbjegavaju područje oko Luke Bar

Podgorica, (MINA) – Rezultati mjerenja pokazuju da su u okruženju Luke Bar koncentracije olova i arsena visoke, kazao je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić, navodeći da bi građani trebalo da izbjegavaju to područje.

On je, u izjavi za Televiziju Crne Gore, rekao da bi građani trebalo da izbjegavaju boravak u području Luke Bar sve dok se, kako je naveo, ne preduzmu sve mjere koje naloži ekološka inspekcija.

“Na osnovu rezultata mjerenja koje je izvršio Centar za ekotoksikološka ispitivanja tokom prvog ciklusa mjerenja u 2023. godini u okruženju Luke Bar, koncentracije olova i arsena veoma su visoke i koncentracija arsena, čak deset puta veća u odnosu na propisanu ciljnu vrijednost”, rekao je Gazdić.

Kako je dodao, Institut za javno zdravlje je popisao mjere koje treba da se sprovedu i ekološka inspekcija bi trebalo da, ukoliko je došlo do tih velikih prekročenja, zatvori izvor zagađenja.

“Preporuka jeste da građani, oni koji ne moraju da idu u to područje, oko Luke Bar, izbjegavaju dok se ne sprovedu sve mjere koje bude naložila ekološka inspekcija”, zaključio je Gazdić.

