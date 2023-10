GP URA: Ukidanje TV prenosa sjednica Vlade ogroman korak unazad

Podgorica, (MINA) – Ukidanje televizijskog prenosa sjednica Vlade Crne Gore ogroman je korak unazad u pogledu transparentnosti rada izvršne vlasti, ocijenili su iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Oni su pitali Spajića šta krije od građana.

“Da li se od građana želi sakriti namjera o zaduženju u visini milijarde EUR i prodaja Elektroprivrede Crne Gore?”, pitali su iz GP URA.

Oni su kazali da Spajića odlikuje nedostatak elementarne političke kulture i komunikacije sa javnošću.

“To je naročito pokazao u procesu pregovora o formiranju vlade kada predstavnike medija nije udostojio nekoliko odgovora na osnovna pitanja, ili tokom prethodne večeri kada je postao jedini mandatar u istoriji Crne Gore koji je odbio čitati ekspoze pred poslanicima”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, već prvog dana pokazuje se razlika u kvalitetu Abazovićeve i Spajićeve vlade.

“Otvorenost Abazovića za sva pitanja novinara, u bilo kom trenutku, na bilo kom mjestu, jasno govori o čistoj namjeri i odgovornom odnosu prema građanima Crne Gore”, rekli su iz GP URA.

Oni su naveli da od Spajića više ništa ne može iznenaditi nakon obmanjivanja javnosti u vezi afere sa dvojnim državljanstvom i najavama bankrota države.

