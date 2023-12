Gorčević: Vlada odlučna da intenzivira reformske procese

Podgorica, (MINA) – Vlada je odlučna da intenzivira reformske procese i da do kraja mandata Crna Gora bude spremna za pristupanje Evropskoj uniji (EU), rekla je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je danas razgovarala sa ambasadorom Grčke u Crnoj Gori, Panajotisom Partsosom.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) rekli su da su sagovornici razmijenili mišljenje u vezi sa aktuelnostima iz procesa pristupanja Crne Gore EU, kao i odnosima Crne Gore i Grčke.

Gorčević je upoznala ambasadora sa planovima Vlade i MEP-a usmjerenim na finalizaciju pregovaračkog procesa.

„Odlučni smo da intenziviramo reformske procese i učinimo sve da, do kraja mandata ove Vlade, Crna Gora bude spremna za pristupanje EU”, kazala je Gorčević.

Ona je rekla da to duguju građanima koji u visokom procentu, od skoro 80 odsto, podržavaju članstvo i žele da Crna Gora bude sljedeća članica EU.

Navodi se da je Partsos pozdravio dosadašnje rezultate na evropskom putu i prenio snažnu podršku Grčke u ispunjenu preostalih obaveza na evropskom putu.

„Crna Gora i Grčka imaju odličnu bilateralnu i saradnju u okviru NATOa. Želimo da nam se uskoro pridružite i Uniji. U tom pravcu možete računati na našu punu podršku“, poručio je Partsos

Iz MEP-a su rekli da su sagovornici razmijenili mišljenja o aktuelnim unutrašnjim, regionalnim i globalnim prilikama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS