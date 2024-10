Gorčević: Snažno se protivimo usvajanju zakona o agentima stranog uticaja

Podgorica, (MINA) – Zakon o agentima stranog uticaja je nedemokratsko i loše zakonsko rješenje i predstavljalo bi korak unazad u reformama koje Crna Gora sprovodi u klasteru temeljnih poglavlja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Gorčević je, na panelu “EU integracije i Berlinski proces” u okviru Foruma civilnog društva i think tank organizacija, koji se održava u Berlinu, poručila da se ona i politička partija koju predstavlja snažno protive usvajanju zakona o agentima stranog uticaja.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Gorčević je poručila da je nevladin (NVO) sektor partner Vlade u procesu evropske integracije.

„Ono što vam mogu obećati je da taj zakon neće imati podršku ni od ostalih partija parlamentarne većine ”, rekla je Gorčević.

Ona je, odgovarajući na pitanje publike, navela da je takvo zakonsko rješenje nedemokratsko i loše i da bi predstavljalo korak nazad u reformama koje Crna Gora sprovodi u klasteru temeljnih poglavlja.

Gorčević je kazala da je Berlinski proces izdržao test vremena i da je njegova misija življa nego ikad.

„Sve zemlje Zapadnog Balkana su posvećene EU integracijama, iako nijesu pristupile EU, sve su napravile značajne korake naprijed od Berlinske konferencije 2014. godine“, rekla je Gorčević.

Kako je navela, uprkos povremenim alternativama koje su se pojavljivale i pokušavale da se takmiče sa tim međuvladinim procesom, nijedna od njih se nije održala i uspjela koliko Berlinski proces.

Gorčević je kazala da je, deset godina od početka tog procesa, Crna Gora lider u pristupnim pregovorima.

„Ove godine su održane dvije Međuvladine konferencije sa EU, dobijen je pozitivan izvještaj za oblast vladavine prava, a očekuje se da će do kraja godine privremeno zatvoriti četiri pregovaračka poglavlja“, navodi se u saopštenju.

Gorčević je rekla da je, u posljednjih nekoliko mjeseci, u fokusu Plan rasta i da će to ostati u centru pažnje narednih godina.

„Konkretno, preduzimanje koraka ka zajedničkom regionalnom tržištu, jedinstvenom tržištu EU i iskorišćavanje mogućnosti, kao što je pridruživanje SEPA, što se očekuje da će Crna Gora učiniti do kraja ove godine”, navela je Gorčević.

Komentarišući preporuke za unapređenje saradnje u različitim oblastima Berlinskog procesa koje su predstavljene na forumu, ona je kazala da se iz iskustva može naučiti da neuravnotežene reforme dovode do negativnih posljedica.

„A jedan od razloga zašto se promijenila metodologija pristupanja EU je taj što sada znamo da ekonomske ili druge reforme ne smiju ići na štetu vladavine prava“, dodala je Gorčević.

Ona smatra da Crna Gora, više od bilo koje druge zemlje u regionu, ima proaktivan, vidljiv i otporan NVO sektor, posebno u pogledu njihovih aktivnosti u vezi sa procesom evropskih integracija.

„MEP teži uključivanju organizacija civilnog društva u pregovaračku strukturu i proces planiranja reformi, ali i da da podršku njihovim aktivnosti kroz učešće u panel diskusijama i okruglim stolovima”, kazala je Gorčević.

Ona je dodala da vidi posebnu vrijednost u podsticanju lokalizacije Berlinskog procesa, jer je to optimalan način da se iskažu specifične potrebe i prioriteti zemalja Zapadnog Balkana, od kojih većina ima posebne situacije koje utiču na njihov napredak u procesu pristupanja.

Gorčević je navela da kada državne i lokalne vlasti i NVO osjete da imaju udjela u Berlinskom procesu, više će se posvetiti njegovoj misiji.

