Gorčević: Redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu

Podgorica, (MINA) – Vlada će uspostaviti redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu, najavila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Gorčević je, na prvom sastanku sa predstavnicima nevladinog sektora, rekla da su proces redovnih konsultacija kroz tematske segmente u okviru kojih će civilni sektor moći da čuje konkretnija obećanja od Vlade.

“Pred nama je mnogo posla i vjerujemo da zajedničkim radom možemo ispuniti očekivanja građana i evropskih partnera“, poručila je Gorčević.

Ona je podsjetila da će glavni pregovarač biti izabran sredinom decembra, što će dodatno osnažiti i ubrzati saradnju u oblasti procesa pregovora.

„Naši evropski partneri takođe žele da Crna Gora bude sljedeća članica EU, ali to ne možemo postići ako dobro ne radimo svoj posao. Sada imamo šansu da unaprijedimo neke stvari i želimo da to radimo zajedno sa civilnim sektorom“, kazala je ministarka.

Državni sekretar Bojan Božović je najavio je da je u toku formiranje nove pregovaračke strukture, u kojoj broj mjesta za predstavnike nevladinog sektora neće biti ograničen.

„Ima prostora da naša saradnja bude još bolja i tješnja. Formiranjem pregovaračke strukture stvoriće se povoljniji uslovi za to, jer su nam vaša podrška i konstruktivna rasprava jako potrebni“, naglasio je Božović.

Generalni direktor Direktorata za evropske fondove Bojan Vujović osvrnuo se na trenutno stanje u oblasti raspoloživih evropskih fondova, kao i mogućnosti koje pruža novi Plan rasta za Zapadni Balkan.

Kako je kazao, Crna Gora može da očekuje značajna sredstva u okviru novog instrumenta, ukoliko se ispune uslovi vezani za ključne reformske mjere.

„Pola tog novca namijenjeno je za budžetsku podršku za set reformi koje je potrebno da sprovedemo, a druga polovina će biti vezana za infrastrukturne projekte“, rekao je Vujović.

Saopšteno je da su, tokom konsultacija, predstavnici civilnog sektora istakli da njihove kritike dolaze s ciljem da se stanje popravi.

Ocijenili su da je potrebno promijeniti odnos države prema nevladinom sektoru, koji je potrebno uvažiti i time povratiti međusobno povjerenje.

“Ukazali su na potrebu da se preispita način raspodjele državnih sredstava nevladinim organizacijama i od novog Ministarstva evropskih poslova očekuju strateški pristup i jasno definisana očekivanja uloge civilnog društva u pregovaračkom procesu”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Sastanku su u ime civilnog sektora prisustvovali Centar za ženska prava, CGO, Udruženje roditelji, UMHCG, MMNE, Građanska alijansa, CZIP, Analitiko, CIN CG, CEMI, Media centar, FORS MNE, ADP ZID, Uzor, NVO 35 mm i CEGAS.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS