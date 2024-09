Gorčević: Put u EU nema zamjenu i istrajaćemo na njemu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će do kraja 2026. godine zatvoriti sva pregovaračka poglavlja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, navodeći da put u Evropsku uniju (EU) nema zamjenu.

Na Žabljaku je danas počeo 17. REACT forum za mlade, koji organizuje nevladina organizacija (NVO) „ALFA centar“, a koji će trajati do petka.

Gorčević je, na predavanju na forumu, kazala da je za 12 godina pregovora sa EU bilo uspona i padova, a da je važno da su otvorena sva poglavlja, da su tri privremeno zatvorena, i da je Crna Gora ispred svih država kandidata.

„Do kraja 2026. godine ćemo sva poglavlja zatvoriti. Svjesni smo da je to ozbiljan izazov, ali to podrazumijeva rad svih, a ne samo Vlade, kako bi donijeli najbolje odluke“, rekla je Gorčević.

Kako je navela, to nije deklarativna priča, jer ka tom cilju koračaju jasnije i odlučnije.

„Ovo je put koji nema zamjenu, na kome ćemo istrajati i smatram da ćemo zaista biti naredna članica EU“, poručila je Gorčević.

Ona je, kako je saopšteno iz ALFA centra, istakla da je poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu, problem ne samo Crne Gore, već i veliki problem država članica, prije svega zbog nedostatka eksperata, ali i finansija kako bi izašli na kraj sa određenim problemima.

Gorčević smatra da Vlada mora uložiti velike napore kako bi zakoni koji se donose, a koji moraju biti u skladu sa EU, zaista zaživjeli i kako bi imali najbolju praksu.

Na pitanje učesnika Foruma koje su kočnice u prošlosti, kada je u pitanju pristupanje EU, ona je odgovorila da sve kreće od politike i da je ona ta koja mijenja stvari.

„Politika je ta koja pokreće i mijenja stvari. Od nas zavisi da li ćemo iskoristiti političare da oni glasaju za zakone i da idemo ka EU, ili ka ubiranju sitnih političkih poena. Mi koristimo politiku za državni interes“, poručila je Gorčević.

Na pitanje kako pomoći da sjever Crne Gore ne bude nerazvijen, Gorčević je istakla da nijesu dovoljni samo projekti i promocije, već da Vlada mora da visoko na ljestvici stavi razvoj sjevera, a onda će novac i projekti ići na sjever i mladi će ostajati, a razvoj države biće ravnopravan, a ne centralizovan.

„Sjever treba bolje povezati sa ostatkom Crne Gore i sa drugim državama“, poručila je Gorčević.

Glavni pregovarač Crne Gore sa EU Predrag Zenović rekao je da su pregovori politički proces, a da je geopolitički kontekst je uvijek vrlo važan.

Crna Gora, prema njegovim riječima, moraiskoristiti dobar geopolitički momenat i to što je Evropa razumjela da je politika proširenja važna.

„Geopolitika ubrzava i usporava stvar. Iako postoji politička volja u Briselu, pozitivan odnos svih država članica da se proces pristupanja ubrza, to ne može zamijeniti reforme i složen sistem evropskog prava koji treba usvojiti i primijeniti, jer je to nužan uslov da proces ide dalje“, kazao je Zenović.

On je istakao da su administrativni kapaciteti problem koji se javlja u svim poglavljima i da se mora naći način za suočavanje sa svim izazovima i da se na njih pozitivno odgovori.

Zenović je, govoreći o poglavljima 23 i 24, rekao da zakonski okvir mora da ima svoj tužilački i sudski epilog.

Na pitanje da li će narušavanje odnosa sa Hrvatskom dovesti do usporavanja procesa pristupanja EU, Zenović je istakao da Crna Gora i Hrvatska imaju puno tačaka spajanja, i da će za eventualne tačke sporenja Vlada i premijer naći način da ih na najbolji mogući način riješe kako ne bi došli do „novog spornog početka“.

Ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić naglasio je da država, ukoliko želi da uđe u EU, mora taj cilj sebi da postavi kao glavni i da sve snage usmjeri ka tome kako bi isti u što kraćem roku ostvarili.

On je naveo da se nada da će „Jadranska Evropa“, kako naziva države Zapadnog Balkana, brzo postati „evroatlanska Evropa“.

„Na tako malom prostoru nema nigdje toliko raznolike ljepote. Nećemo daleko otići ako se budemo negativno takmičili, već samo ako jedni drugima budemo pomagali“, kazao je Grubišić.

Grubišić kazao da neželi da komenatirše pitanje da li će Hrvatska proširiti spisak nepoželjnih osoba, ali da, ako je Jasenovac rana na hrvatskoj duši i ako se u Hrvatskoj obilježava dan sjećanja na žrtve tog logora, nije potrebno vršiti stigmatizaciju „Hrvata i hrvatštva i eventualno predstavljati hrvatsku državu kao genocidnu“.

Predsjednik Opštine Žabljak Radoš Žugić rekao je da forum služi kao svojevrsni pečat da lokalna samouprava doslijedno slijedi sve ono što je zvanična agenda i politika Vlade i države, a to su članstvo u NATO i evroatlansake integracije i punopravni status u međunarodnim organizacijama.

„I u praksi se trudimo da pokažemo da je i sa lokalnog nivoa moguće započeti integracije i da određene integracije i kreću sa lokalnog nivoa“, kazao je Žugić.

On je istakao da je lokalna samouprava opštine Žabljak, male brojem stanovnika, ali velike po izazovima i dostignućima, dala značajan doprinos cijeloj toj priči.

U saopštenju se navodi da je opština Žabljak članica Euromontane, mreže malih planinskih gradova, zastupljena u zajedničkom savjetodavnom odboru komiteta regiona i EU i jedna od pet lokalnih uprava u Crnoj Gori koncepta ME4EU, koji zajednički sprovode lokalne samouprave i Ministarstvo evropskih poslova (MEP).

Izvršni direktor ALFA centra Miloš Perović kazao je da iako je REACT iz godine u godinu rastao i razvijao se, a da je cilj ostao da okupe mlade ljude iz regiona, pruže im priliku za učenje, razmjenu ideja i uspostavljanje trajnih prijateljstava.

Prema njegovim riječima, REACT forum je postao simbol tih vrijednosti.

„ALFA centar koji je organizator ovog događaja, već dugi niz godina odgovorno radi na jačanju povjerenja u evropske i evroatlantske integracije Crne Gore“, rekao je Perović.

Kako je kazao, to je mjesto gdje se ne samo slobodno razmjenjuju ideje, znanja i čuju različita mišljenja, već se grade mostovi između različitih kultura i nacija i njeguju vrijednosti koje region vode ka zajedničkoj evropskoj budućnosti.

I ove godine, prema njegovim riječima, obezbijedili su kvalitetne predavače koji će govoriti na „više nego aktuelne teme“.

„Više sam nego siguran da ćemo uspjeti da dobijemo dobar dio odgovora za prilično turbulentnu aktuelnu političku situaciju u Crnoj Gori“, rekao je Perović.

On je istakao da je uvjeren da će na kampu uspjeti da dodatno osvijetle evropski put Crne Gore i dobiju jasniju sliku o mogućnostima njenog članstva u EU do 2028. godine.

U okviru ovogodišnjeg REACT-a, peti put, biće dodijeljena i nagrada “Aleksandar Šime Dedović” za doprinos razvoju evroatlantske misli u regionu u vidu jednokratne stipendije za najistaknutijeg učesnika.

Partneri ovogodišnjeg REACT-a, na kojem će učestvovati oko 50 mladih iz Crne Gore i regiona, su MEP i Elektroprivreda.

