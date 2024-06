Gorčević: Ničija smjena ne može ugroziti dobijanje IBAR-a

Podgorica, (MINA) – Ničija smjena, pa ni ministra pravde Andreja Milovića, ne može ugroziti dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je to kazala na konfereciji za novinare na kojoj je predstavljen Program sveobuhvatne analize obuke ljudskih resursa, koji je danas usvojila Vlada.

Gorčević je, odgovarajući na pitanje da li eventualna odluka o smjeni Milovića može ugroziti dobijanje pozitivnog IBAR-a, rekla da se to ne može dogoditi.

Kako je kazala, izvještaj se vodi na osnovu toga šta su uradili Vlada i parlament i da li su ispunjena privremena mjerila.

„Sigurna sam da bilo čija smjena ne bi mogla da ugrozi pozitivan IBAR, čak ni ministarke evropskih poslova, pa tako vjerujem da je isti slučaj sa ministrom pravde“, poručila je Gorčević.

Na pitanje novinara da li zna kada će biti održana Međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije (EU), Gorčević je rekla da još nije poznat tačan datum, ali da se očekuje da to bude u junu.

Prema riječima Gorčević, postoji još internih sastanaka u EU na kojima će se razmatrati izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori, a nakon sastank,a koji bi trebalo da bude održan 17. ili 18. juna, trebalo bi da bude izvjesno da li će biti zakazana konferencija sa tačnim datumom.

„Ono što se očekuje je da bude krajem juna. U ovom trenutku ne mogu govoriti o tačnom datumu, jer ga mi nemamo, niti su se države članice dogovorile o tome“, rekla je Gorčević.

