Gorčević: Nastavićemo da podržavamo projekte na lokalnom nivou

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova (MEP) će nastaviti da podržava projekte na lokalnom nivou, posebno kroz prekograničnu saradnju i dalji razvoj infrastrukture, kazala je resorna ministarka Maida Gorčević tokom posjete Bijelom Polju.

Ona je ocijenila da je potrebna veća vidljivost evropskih projekata i bolja komunikacija između lokalnih samouprava i ministarstava, kako bismo efikasno odgovorili na potrebe građana Bijelog Polja.

Na sastanku sa predsjednikom Opštine Petrom Smolovićem razmijenjena su mišljenja u vezi sa aktuelnom projektima i planovima za dalji razvoj Bijelog Polja.

Sagovornici su, kako je saopšteno iz MEP-a, razgovarali o mogućnostima za povlačenje novih sredstava za projekte u oblasti životne sredine, koji se odnose na završetak kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, uspostavljanje Reciklažnog centra i regionalne deponije.

Smolović je zahvalio na značajnim EU projekatima koji su realizovani na teritoriji Bijelo Polje, uključujući investicije od preko 6,5 miliona EUR, od kojih su četiri miliona za infrastrukturu, a ostalih 2,5 miliona za realizaciju prekograničnih projekata.

On je, kako se dodaje, iznio mogućnosti za investiranje u toplifikaciju grada, razvoj planinskog turizma, kao i tehničke podrške farmerima za diversifikaciju sireva.

“Naš cilj je da Bijelo Polje postane turistički centar, posebno kroz razvoj zimskog turizma i kroz promociju kulture i tradicije”, kazao je Smolović.

Tokom posjete Bijelom Polju, Gorčević je, zajedno sa ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naidom Nišić, ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori An Mari Maske i šeficom političke sekcije u Delegaciji EU u Crnoj Gori Laurom Zampeti, posjetila Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i Osnovnu školu (OŠ) „Pavle Žižić“, u Njegnjevu.

Direktor Dnevnog centra Ensad Omerović je kazao da taj centar predstavlja sveobuhvatan servis zaštite djece sa smetnjama u razvoju i da je njegove usluge do sada koristilo više od 120 djece sa smetnjama u razvoju, a da ih trenutno koristi 42 djece.

“Zahvaljujući EU projektima, a posebno prekograničnom Programu Srbija–Crna Gora, Centar Tisa je unaprijedio svoje usluge da možemo reći da imamo najbolju i najsavremeniju opremu za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju“, rekao je Omerović.

Prilikom posjete OŠ „Pavle Žižić“, Gorčević je uručila donaciju MEP-a, osam kompleta lektira za sve razrede osnovne škole, kao i pet enciklopedija.

Donaciju je, kako se navodi, omogućio Interreg IPA program Južni Jadran, koji kofinansira EU.

Na Tribini “Članstvo Crne Gore u EU – bliska budućnost ili nedosanjani san” koju su organizovale nevladine organizacije „Bjelopoljski demokratski Centar“ i „Multimedijal Montenegro“, predstavljeni su rezultati istraživanja „Stavovi mladih iz Bijelog Polja i Berana o procesu pristupanja Crne Gore EU“.

Direktor NVO “Multimedijal Montenegro” Željko Đukić kazao je da je istraživanjem obuhvaćeno 633 mladih ispitanika, i da je ono pokazalo da 79,6 odsto mladih podržava članstvo Crne Gore u EU.

On je rekao da se glavna očekivanja mladih od procesa evropskih integracija odnose na povećanje ekonomskog rasta, smanjenje nezaposlenosti, poboljšanje obrazovnog sistema, jačanje vladavine prava i povećanje stranih investicija.

Izvršni direktor NVO „Bjelopoljski demokratski centar“ Zdravko Janjušević kazao je da se evropske integracije podjednako odnose na Bijelo Polje i Rožaje, Gusinje, Podgoricu, Budvu i Ulcinj, i da je u proces važno uključiti ljude sa svih nivoa.

„Neophodno je uključiti NVO sa lokalnog nivoa u proces integracija čime osnažujemo i stvaramo neprocjenjiv kapital za buduće generacije”, kazao je Janjušević.

Maske je, kako se dodaje, izrazila zadovoljstvo što je, na poziv Gorčević, danas posjetila Bijelo Polje u cilju promovisanja evropskog puta Crne Gore na svim nivoima.

Ona je ukazala na koristi od pristupanja EU, perspektive bilateralne saradnje i učešče u postojećim evropskim projektima

Gorčević je kazala da je raduje visoka podrška mladih članstvu Crne Gore u EU.

“To je ohrabrenje i podsticaj za Vladu, pregovaračku strukturu i administraciju da još bolje radimo na reformama kako bismo unaprijedili sve one segmente na koje su ukazali mladi ljudi u ovom istraživanju i koji su važni koji su važni svim građankama i građanima Crne Gore“, rekla je Gorčević.

Ona je dodala da su to bolji uslovi obrazovanja, veće mogućnosti za usavršavaja u inostranstvu, smanjena nezaposlenost i evropski standardi u svim oblastima garant su boljeg života.

„I zato ćemo dati sve od sebe da ispunimo naše obećanje da ćemo do 2026. zatvoriti sva poglavlja, a 2028. postati sljedeća članica EU”, kazala je Gorčević.

