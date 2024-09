Gorčević: Crna Gora se sprema za zatvaranje poglavlja

Podgorica, (MINA) – Vlada, Skupština i cjelokupna pregovaračka struktura posvećeni su dinamiziranju obaveza sa ciljem zatvaranja prvog seta pregovaračkih poglavlja do kraja godine, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Gorčević je danas razgovarala sa novoimenovanim ambasadorom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johanom Satlerom.

„Vlada, Skupština i cjelokupna pregovaračka struktura, posvećeni su dinamiziranju obaveza s ciljem zatvaranja prvog seta pregovaračkih poglavlja do kraja godine“, navela je Gorčević.

Ona je predstavila plan rada na zaokruživanju reformi u svim pregovaračkim poglavljima.

Gorčević je istakla da se Crna Gora, osim aktivnosti koje vode ispunjavanju završnih mjerila, Crna Gora, posebno kroz jačanje administrativnih kapaciteta, priprema za obaveze i mogućnosti koje će nastupiti nakon punopravnog članstva u EU.

Satler je pozdravio rad na dobijanju Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), kao polazne tačke za novu dinamičnu fazu pregovora.

On je kazao da Ministarstvo evropskih poslova i Vlada Crne Gore mogu i u narednom periodu računati na punu podršku i saradnju sa Delegacijom EU i njim lično.

Kako je istakao, Delegacija će nastaviti da bude partner i čvorište saradnje sa EU, ali je važno u narednom periodu intenzivirati komunikaciju sa državama članicama.

Kako se navodi u saopštenju, Gorčević i Satler su razgovarali i u vezi sa posjetom Radne grupe za proširenje EU (COELA) koja će boraviti u Crnoj Gori narednih dana.

“Saglasili su se da organizacija sastanaka članova COELE sa predstavnicima Vlade, Skupštine i civilnog sektora predstavlja dobar primjer saradnje sa državama članicama EU i priliku za predstavljanje ostvarenih rezultata i daljih planova na putu ka EU”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se i da su se Gorčević i Satler saglasili da Plan rasta za Zapadni Balkan donosi mnogo koristi, kako za Crnu Goru tako i za region.

Kako su istakli, sredstva iz Plana rasta biće nagrada za sprovedene reforme i doprinijeće poboljšanju kvaliteta života građana.

