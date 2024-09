Gorčević: Crna Gora nadomak cilja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je nadomak cilja koji će omogućiti bolji život građanima, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, dodajući da su svi kapaciteti usmjereni na zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Gorčević je danas u Briselu razgovarala sa poslanicima Evropskog parlamenta, Toninom Piculom i Tomasom Vajcom.

Gorčević je istakla da je Crna Gora usmjerila sve kapacitete na ispunjenje obaveza i ubrzano zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

“Čeka nas još mnogo posla, ali smo odlučni i spremni. Nema prečica, niti predaha jer smo nadomak cilja koji će omogućiti bolji život naših građana“, poručila je Gorčević.

U saopštenju se navodi da je Gorčević, u odvojenim sastancima, Piculi i Vajcu, predstavila aktuelno stanje u pregovaračkom procesu, kao i mapu puta za zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja.

“Europoslanici su istakli da Crna Gora može da računa na podršku Evropskog parlamenta prilikom ubrzavanja svog evropskog puta i uspostavljanja nove dinamike u pregovaračkom procesu s Evropskom unijom (EU)”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su sagovornici saglasni da se proces pristupanja mora odvijati po zaslugama.

“Uz želju da Crna Gora uspješno sprovede svoje ambiciozne ciljeve i postane sljedeća članica EU”, zaključuje se u saopštenju.

