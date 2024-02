Gorčević: Cilj Vlade dobijanje završnih mjerila za poglavlja 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je odlučna da iskoristi povoljne okolnosti unutar Evropske unije (EU) i da, u sadejstvu sve tri grane vlasti i civilnog sektora, ubrza sprovođenje reformi i osigura vidljiv napredak na evropskom putu, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Gorčević je, na sastanku su državnom ministarkom vanjskih poslova Njemačke za Evropu i klimu Anom Lirman, zahvalila na izuzetnoj podršci te države reformskim naporima Crne Gore u procesu pristupanja EU.

Gorčević je istakla da su u fokusu rada Vlade reforme u oblasti vladavine prava i dobijanje završnih mjerila u poglavljima 23 i 24.

To će, kako je kazala, pokrenuti proces privremenog zatvaranja niza pregovaračkih poglavlja koja imaju dobru unutrašnju spremnost za članstvo.

Prema riječima Gorčević, reforme ostvarene u pravosuđu su dobar početak za obiman posao koji predstoji.

„Sada je važno da svi zajedno – sve tri grane vlasti, uz osnaženu pregovaračku strukturu i civilni sektor, pokažemo mjerljive rezultate i napravimo ključne iskorake na evropskom putu“, poručila je Gorčević.

Ona je dodala da je klima unutar EU povoljna, da imaju podršku država članica i žele da iskoriste šansu.

Iz Ministarstva su naveli da je Gorčević upoznala Lirman sa aktuelnim i planiranim koracima u pregovaračkom procesu i ukazala na oblasti u kojima bi dalja podrška Njemačke bila od koristi pregovaračkoj strukturi.

Ona je, u tom kontekstu, ukazala na značaj izrade medijskih zakona i istakla da će oni biti dostavljeni na komentare Evropskoj komisiji.

Gorčević je kazala da će, osim poglavlja 23 i 24, za Crnu Goru sa finansijskog aspekta najveći izazov biti ispunjenje obaveza u poglavlju 27.

Ona je dodala da tu očekuju značajnu ekspertsku i finansijsku podršku EU.

Lirman je, kako se navodi u saopštenju, pozdravila rezultate u oblasti pravosuđa i istakla da Crna Gora ima punu podršku Njemačke na putu ka EU.

Ona je rekla da očekuje da će sve tri grane vlasti udružiti napore i pokazati opipljive rezultate u ključnim oblastima.

„Crna Gora treba da iskoristi priliku koja joj se otvorila u procesu evropskih integracija. Raduje nas da se stvari odvijaju u dobrom pravcu“, poručila je Lirman.

Ona je kazala da očekuju da Crna Gora nastavi da isporučuje mjerljive rezultate u pregovorima, posebno na polju vladavine prava.

„Njemačka će nastaviti da vas snažno podržava, kao biste ispunili sve obaveze i postali sljedeća članica EU“, poručila je Lirman.

