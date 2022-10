Gojković u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković plasirala se u četvrtfinale seniorskog šampionata Evrope u Budvi.

Gojković je danas u meču osmine finala, u kategoriji do 54 kilograma, pobijedila Španjolku Marije del Karmen Madueno Konde.

Članica Budve slavila je jednoglasnom odlukom sudija.

Protivnica u četvrtfinalu, u meču za medalju, biće joj Čehinja Klaudija Totova, koja je bila bolja od Moldavke Julije Koroli.

Četvrtfinalni meč na programu je u srijedu.

“Zadovoljna sam kako sam odradila meč. Bila sam koncentrirana, maksimalno motivisana da se pred svojom publikom predstavom u najboljem svjetlu. Slijedi četvrtfinale u novi izazov”, kazala je Gojković.

Gojković je debitovala na seniorskom šampionatu Evrope, a u karijeri ima četiri evropske zlatne medalje u konkurenciji juniora i mladih.

Druga crnogorska predstavnica Tamara Radunović na ring će u utorak.

Ona je voljom žrijeba izborila direktan plasman u četvrtfinale kategorije do 70 kilograma, a protivnica u meču za medalju biće joj Aleksandra Rapaić iz Srbije.

