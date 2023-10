GO DPS-a usvojio odluku o bojkotu popisa

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor (GO) Demokratske partije socijalista (DPS) usvojio je odluku o bojkotu predstojećeg popisa, saopštila je funkcionerka te stranke Drita Lola.

Ona je kazala da je DPS već u nekoliko navrata govorio o brojnim nepravilnostima koji su pratili taj proces.

“Predsjedništvo je predložilo GO da se usvoji odluka o bojkotovanju i to se desilo večeras na sjednici”, rekla je Lola u emisiji Iznova na televiziji Nova M.

Ona je istakla da je bojkot politička odluka čiji je cilj da se ne prihvati proces koji će biti lažiran, prenosi portal Pobjeda.

“Cilj popisa je jasan, a to je da se izvede zaključak da je broj Crnogoraca u manjini i da se na taj način obesmisli postojanje Crne Gore. Ideja je da ne prihvatimo proces koji će unaprijed biti lažiran”, rekla je Lola.

Kako je navela, DPS nije protiv popisa.

“Popis je važan, ali u ovakvim uslovima i sa ovakvom politizacijom smatramo da ne treba da legitimišemo proces koji je unaprijed nelegitiman”, naglasila je Lola.

Ona je rekla i da se popis dešava u nikad većim društvenim podjelama i sa nikad manje povjerenja u državne institucije.

